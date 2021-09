Chi la dura la vince e se ha un progetto per la testa lo porta avanti con tenacia. E’ il caso dei giovani che animano l’associazione ” Gutta” di Matera, che hanno lavorato a un ”Live Festival” sul parco del Castello davvero interessante . Sabato 11 settembre toccherà al concerto con gli Africa Unite, storico gruppo reggae e non solo, e i ”nostri” Roots ‘n’ Stones crew, Bobo Sind e il djset di Supafly FriscoSound. Un pezzo di Giamaica, Africa, naturalmente, che fa cantare, ballare, sognare e via elencando. Domenica 12 sarà rappresentato il lavoro teatrale ” Alza la voce” di Paolo Civati e Paola Michelini, portato in scena dalla stessa Paola e da Giulia Michelini. Da non perdere per le tematiche affrontate. Nel comunicato di Gutta tutto quanto occorre sapere per prenotare e seguire gli eventi. Siamo certi che Gutta continua a spaccare la pietra, come sa fare con insistenza una goccia d’acqua che cade con insistenza. La locuzione latina, gutta cavat lapidem, non lascia dubbi: la goccia perfora la pietra e con tanta voglia di fare, dopo il lungo periodo di “confinamento domiciliare” da virus a corona. I termini in italiano ci sono, li usiamo e sono efficaci come il latino ”gutta”.

COMUNICATO STAMPA

LIVE!Festival è un festival di musica e teatro, che si terrà a Matera al Parco del Castello sabato 11 e domenica 12 settembre.

La prima serata vedrà protagonista la storica band degli Africa Unite, considerata dalla critica la band più autorevole del panorama reggae e world music italiano. La band, che vanta numerosi riconoscimenti e collaborazioni con artisti di livello internazionale, tra le più longeve d’Italia, festeggia quest’anno il quarantesimo compleanno.

A sostegno della serata musicale e per rafforzare il nostro impegno nel coinvolgere progetti locali, sarà previsto uno spazio dedicato alle performance degli artisti materani Roots ‘n’ Stones crew, Bobo Sind e il djset di Supafly FriscoSound.



La seconda serata è uno spettacolo teatrale di Paola Michelini e Paolo Civati. Lo spettacolo “Alza la voce” sarà portato in scena da Giulia Michelini – per tutti Rosy Abate di Squadra Antimafia e dell’omonima serie tv Mediaset – e Paola Michelini, con la regia dello stesso Civati e prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo e Stefano Francioni Produzioni. Il testo prende spunto da un fatto reale, l’Orsa Pizza, chiusa da anni all’interno di una teca in un centro commerciale in Cina, e riflette sugli stereotipi legati al femminile oggi, attraverso i personaggi di due donne: Stella e Pizza.

I biglietti sono disponibili su www.ciaotickets.com e presso tutti i rivenditori ciaotickets della propria città, reperibili sul sito ciaotickets nella sezione punti vendita.

Il festival, organizzato da Gutta, contribuisce al rilancio e alla promozione della cultura attraverso diversi linguaggi artistici. Il tema di questa prima edizione sarà la ripartenza e il ruolo terapeutico dell’arte dopo un periodo di lockdown e sofferenza, che ha messo a dura prova anche la libera fruizione della cultura.

Dopo un periodo di chiusura, il LIVE!Festival nasce dalla voglia di RI-PARTIRE, di ricominciare, di tornare a condividere e a vivere l’arte, attraverso un’aggregazione consapevole.