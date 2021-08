La decima tappa di “Gusto Italia in tour” lascia la costa per raggiungere Matera, dove da giovedì 2 a domenica 5 settembre in Via Luigi Lavista, accanto ai Sassi ed a Piazza Vittorio Veneto, continua il viaggio virtuale attraverso le eccellenze del food e dell’artigianato del Centro Sud Italia.

“Migliaia di visitatori hanno applaudito alla nostra idea, durante il calendario che ha attraversato la Campania, ma che è partito il primo luglio scorso da Potenza. Con grande orgoglio Gusto Italia in tour sbarca questa settimana nella città dei Sassi”, ricorda Giuseppe Lupo, presidente di Italia Eventi.

L’inaugurazione è prevista per giovedì, alle ore 10, e darà il via ad un’occasione unica per degustare eccellenze ma anche per fare una spesa alternativa, un format che archivia la vecchia idea di sagra o di festival di street food.

L’evento è organizzato e promosso dall’Associazione Italia Eventi, patrocinata dall’UNOE Unione nazionale Organizzatori di eventi, realizzato in collaborazione con i Comuni ospitanti e le UNPLI regionali.

LE AZIENDE.

Importante il sostegno della Cantina di Solopaca, realtà vitivinicola di rilievo a rappresentanza delle produzioni di eccellenza del Sannio.

In tutte le tappe di “Gusto Italia in tour” è possibile degustare alcuni prodotti, tra cui l’Aglianico del Sannio DOP, il Solopaca Rosso Superiore Sannio DOP, l’Aglianico Rosato Sannio DOP ed il Barbera Sannio DOP.

Tante le aziende e gli artigiani dell’edizione 2021 di Gusto Italia in tour:

Dalla Campania Gioie di Damiano di Ariano Irpino porterà gioielli e borse artigianali, non mancheranno i salumi ed i formaggi dei fratelli Zuccardi Di Morra De Sanctis, il cioccolato di Cioccolato Bontà di Mirabella Eclano, i liquori artigianali ed alla cannabis del liquorificio Tentazione di San Cipriano Picentino.

I tartufi e i fichi del Cilento verranno dall’Azienda Agricola Vincenzo Mautone di Rutino, mentre i sott’oli sono dell’Azienda Colline Cilentane di Rutino.

I cristalli profumati perfetti per l’aromaterapia saranno a firma Cristalli Profumati di Poggiomarino.

Dalla Puglia giungeranno un carico di sott’oli e di olive dell’azienda I Gustosi di Puglia di Noicottaro, una varietà di prodotti della Casa del Tarallo di Zuccardi ed anche degli originali foulard in bamboo di Innbamboo da Bisceglie.

Dalla Basilicata il Parco Verde Food and Beverage di Sarconi proporrà un ricco di paniere di salumi, formaggi, olio evo, vino medievale, pasta artigianale, fagioli di Sarconi e Canestrato Di Moliterno.

Dalla Calabria giungeranno un carico di liquirizia calabrese, di prodotti tipici calabresi con Nero di Calabria e gli oli extravergini e gli aromatizzati dell’Azienda Agricola Tranchino Giovanna di Rocca Imperiale.

Aperto tutti i giorni e ad ingresso gratuito, a partire dalle ore 10 alle ore 24, l’iniziativa permette un viaggio virtuale attraverso le regioni del centro sud Italia.

Si confermano partner dell’iniziativa il blogzine Rosmarinonews.it, voce autorevole per il settore food&travel, e Radio Castelluccio la quale seguirà tutte le tappe con dirette dedicate da ogni località.

LE PROSSIME TAPPE DI “Gusto Italia in tour”

Dal 9 al 12 settembre: CASERTA (accanto alla Reggia)

Dal 16 al 19 settembre: AVELLINO