Gustav Mahler – Sinfonia n. 1 “Titano”

Un evento imperdibile per tutti gli amanti della grande musica sinfonica, Sabato 14 giugno 2025 – Ore 20:30, a Palazzo Viceconte, Via San Potito – Matera.

Hai mai ascoltato la musica di Mahler? Se la risposta è no, ti sei perso una delle esperienze più travolgenti ed emozionanti della musica classica.

Chi era Mahler? Un compositore visionario, in bilico tra il Romanticismo e il mondo moderno. La sua musica è un universo profondo dove convivono il sublime e il quotidiano, l’introspezione e il dramma, l’umano e il cosmico. Per molti, ha aperto la strada alla musica del Novecento: una rivoluzione emozionale in forma orchestrale.

✨ La sua Prima Sinfonia, composta a soli 28 anni, è un’opera sorprendente: giovane, audace, poetica. Soprannominata “Titano”, come l’eroe del romanzo omonimo di Jean Paul, è un viaggio eroico e interiore, dove l’orchestra racconta una storia senza parole – un poema sinfonico che attraversa paesaggi naturali, marce funebri ironiche e esplosioni di gioia travolgente.

👂 Riconoscerete il celebre tema di “Fra Martino”… ma in minore! Trasformato in una marcia grottesca, quasi infantile e spettrale. Un esempio perfetto dell’arte di Mahler: mescolare l’alto e il basso, la cultura popolare con la grande forma sinfonica.

🌌 “Titano” è più di un titolo: è la forza dell’immaginazione musicale che si confronta con il destino. Un’opera che ancora oggi scuote, emoziona e lascia senza fiato.

Scoprire Mahler è come aprire una porta su un universo di emozioni.

Per la prima volta a Matera, un’opera che non dimenticherai. Prenota il tuo posto, accomodati… e lasciati trasportare dalla magia.

𝐂𝐥𝐚𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐡𝐞𝐧 – 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞

Direttore Principale e Direttore Artistico dell’Orchestra Sinfonica del Teatro Nazionale Claudio Santoro, ha partecipato attivamente alla scena musicale brasiliana e vanta un’intensa attività internazionale come direttore d’orchestra in Messico, Stati Uniti, Austria, Germania, Ungheria, Serbia, Polonia, Portogallo, Bulgaria, Finlandia, Italia, Argentina, Cile, Ecuador, Qatar, Repubblica Ceca, Spagna, Israele, Romania, Cina e Azerbaigian.

Nel 2022 gli è stata conferita la Croce d’Oro per la Scienza e l’Arte della Repubblica d’Austria.

Nel 2024 ha diretto un concerto dell’Orchestra Sinfonica di Stato dell’Azerbaijan nell’ambito del programma ufficiale della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, COP29, a Baku.

𝐎𝐫𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚

Promossa dall’Associazione Culturale “R. D’Ambrosio”, è una formazione duttile e flessibile composta da giovani talenti e professionisti affermati. Si distingue per la qualità delle sue produzioni e per le collaborazioni con importanti artisti contemporanei. Dal 2018 è riconosciuta dal Ministero della Cultura (FUS) e ha partecipato a eventi internazionali come Matera e Plovdiv Capitali Europee della Cultura 2019. Direttore artistico e musicale è il M° Giovanni Pompeo