Guido Celli a Matera per il tour delle Gravine

L’invito annuncio viene da Paola Saraceno, sempre attenta a favorire rapporti culturali e di amicizia lungo gli itinerari di territori che hanno tanto da raccontare. E così giovedì 23 Ottobre, alle 18, abbiamo organizzato – dice Paola- come mewe impresa socio culturale di Comunità, la tappa materana del Tour delle Gravine 3^ edizione.

On stage Al FALCO GRILLAIO il poeta, pugile, performer, video maker romano Guido Celli che tanto amiamo. La durata della performance è di 50 minuti. Il costo della partecipazione è di 15 euro. Passate parola. C’è Celliiiii