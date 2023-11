”Guerrieri in scena” a Matera dal 2024 :Haber, Luxuria,Pinuccio, De Santis, Zotti e Sassanelli

Si comincia alla vigilia dell’Epifania con un grande nome del teatro e del cinema italiano come Alessandro Haber, che si esibirà in un recital, e si chiude il 24 febbraio 2024 con un altro volto noto dell’umorismo nostrano come Uccio de Santis, che presenterà ”Non so che fare prima” . Sono due dei cinque appuntamenti di ” Guerrieri in scena” un titolo appropriato per un cartellone nuovo di zecca, che coinvolge il cineteatro ” Gerardo Guerrieri” di Matera e le società di eventi E20 Apulia e comunicazioni Mascara Milano. Gli organizzatori presenteranno in cartellone attori e lavori che , ne siamo certi, soddisferanno gusti e interesse di un pubblico variegato. L’8 gennaio toccherà a Lucia Zotti e Paolo Sassanelli – “Quanto Basta” con un lavoro incentrato sulle vicende di una coppia di anziani coniugi, in una situazione surreale, comica, che induce a riflettere. Il 18 gennaio tocca a Vladimir Luxuria con ”Princesa”, che porta in scena la storia tormentata e vera di Fernanda, una trans brasiliana, che venne trascritta a quattro mani con Maurizio Iannelli quando entrambi erano detenuti a Rebibbia.Una storia che Fabrizio De André cantò nell’album Anime Salve. il 2 febbraio tocca al popolare ”Pinuccio” con la commedia ”Non Mi trovo”, ambientata in un’aula di tribunale dove il comico chiede di essere condannato perchè si ritiene ”inadeguato” a vivere nel mondo d’oggi. Bilancia della Giustizia in equilibrio, finchè…. E qui non vi resta che prenotare il posto in teatro e portare amici, parenti e, soprattutto quanti, a teatro non ci sono mai andati o hanno bisogno della compagnia giusta per andarci.



Programmazione:

05 gennaio 2024, Alessandro Haber – “Haber Recital”;

08 gennaio 2024, Lucia Zotti e Paolo Sassanelli – “Quanto Basta”;

18 gennaio 2024, Vladimir Luxuria – “Princesa”;

02 febbraio 2024, Pinuccio – “Non Mi Trovo”;

24 febbraio 2024, Uccio De Santis – “Non so che fare prima”;



PER I BIGLIETTI

Le prevendite degli spettacoli sono già disponibili online sul sito Webtic.it .

I biglietti sono inoltre acquistabili presso il botteghino del Teatro Gerardo Guerrieri di Matera, in Piazza Vittorio Veneto 23 a Matera, aperto tutti i giorni dalle ore 18:30 alle ore 21:00.

INFOLINE: (+39) 0835.334116