L’abbiamo recuperata di venerdì 17 ma la trasmissione ” Un giorno da Pecora” di Radio 1 che ha ospitato il cantautore Francesco Guccini era di lunedi 13 aprile e per i commenti rilasciati sul quel che accadrà, dopo l’epidemia da coronavirus, meritava di essere ripresa. E i tanti articoli comparsi sulle pagine di quotidiani e riviste musicali lo hanno confermato, anche perchè il cantautore modenese che ha toccato quota 80 ne ha viste tante in mezzo secolo e passa di concerti, prese di posizioni e una bicchierata schietta di Sangiovese. Per farla breve ” Non cambierà nulla”, perchè l’uomo non ha ben compreso una lezione che resta lì dopo ogni calamità, forse perchè perde la memoria, si è dimenticato da dove è venuto, rinnega e distrugge la natura e alla fine sta distruggendo la vita e quindi sè stesso. Egoismo, opportunismo, ipocrisia e interessi hanno inaridito cuori e memoria e poi il motore del mondo sono i soldi. Francesco è cinico e senza mezzi termini ribadisce che, come accaduto per l’attacco terroristico dell’11 settembre 2001, cambierà poco o nulla. Anzi … Pessimista? Cinico? Guccini è così e col tempo si è indurito non poco. Del resto Auschwitz…è passata e i rigurgiti del negazionismo ritornano, come se nulla fosse accaduto. Chissà se passerà un’altra Locomotiva.

LA NOTIZIA DELL’ANSA

Francesco Guccini, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha raccontato come sta passando questo periodo di lockdown causato dall’emergenza Covid-19. Cosa sta facendo in questo periodo di isolamento forzato? “Quello che facevo prima, più o meno. Mi muovo poco, ascolto audiolibri, scrivo e guardo un po’ la tv”. Ascolta molta musica? “No, non la ascolto da anni, niente. Non suono neanche più la chitarra, credo di non esserne più capace, ammesso che lo fossi stato”.

Quale sarà la prima cosa che farà quando l’emergenza Coronavirus sarà terminata? “Sicuramente andrò al ristorante con qualche amico”. In tanti oggi sostengono che quando tutto questo sarà finito saremo migliori. Lei ci crede? “No, non ci credo. Anche dopo l’11 settembre si diceva che sarebbe cambiato tutto ma non è cambiato nulla”. E’ la storia che non insegna o gli uomini che non imparano? “Tutte e due le cose”. E quindi non impareremo nulla neanche stavolta. “Temo proprio di no, sono abbastanza cinico da questo punto di vista. E’ nella natura umana il dimenticarsi presto delle tragedie passate per riprendere la vita di sempre”. Il 14 giugno lei compirà 80 anni. Forse saremo in una fase in cui potrà anche organizzare una festa. “Quando si compiono 80 anni non è che ci sia tanta voglia di fare grandi feste… Certo, è sempre il mio compleanno ma 80 anni sono tanti!”, ha detto Guccini a Un Giorno da Pecora.