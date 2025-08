Grumento Nova ospita Cinemadamare: il più grande raduno internazionale di giovani filmmaker

Lunedì 4 agosto, presso la Sala del Castello San Severino di Grumento Nova, si è svolta la presentazione ufficiale del Festival Cinemadamare, giunto alla sua XXIII edizione. Per il secondo anno consecutivo, il prestigioso evento internazionale dedicato ai giovani cineasti provenienti da oltre quaranta Paesi si svolgerà nel Comune, confermando l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel promuovere cultura, scambio e creatività.

Il Campus itinerante di Cinemadamare rimarrà a Grumento Nova fino a sabato 9 agosto, giorno in cui si terrà la grande proiezione finale di tutti i cortometraggi realizzati durante la settimana. Un’occasione unica per la comunità locale di vivere da vicino il talento e la passione dei giovani filmmaker, coinvolgendoli anche come attori e comparse nelle storie che verranno raccontate.

All’evento di apertura sono intervenuti il Sindaco Antonio Maria Imperatrice, il Vicesindaco Valeria Vertunni, i rappresentanti delle Associazioni Pro Loco, Avis, Forum dei giovani, l’ingegnere Filippo Martino, la compagnia teatrale locale e il Direttore del Festival Franco Rina, che ha coordinato l’intera iniziativa.

Il Sindaco ha sottolineato come l’Amministrazione abbia deciso di ospitare Cinemadamare per il secondo anno consecutivo, motivata dall’esperienza positiva dello scorso anno e dalla volontà di valorizzare il territorio attraverso questa importante manifestazione culturale. La presenza di giovani provenienti da tutto il mondo rappresenta un’opportunità di scambio culturale e di promozione del patrimonio locale, oltre a testimoniare come la convivenza tra culture diverse possa essere un esempio di pace e armonia in un momento storico complesso.

Il Vicesindaco ha espresso entusiasmo per questa seconda edizione, evidenziando come il coinvolgimento della comunità locale sia fondamentale per il successo dell’evento. La collaborazione tra l’Amministrazione e le associazioni si è dimostrata immediata e efficace, con l’impegno di offrire supporto alle riprese e alla realizzazione dei cortometraggi.

Franco Rina, Direttore di Cinemadamare, ha ringraziato l’Amministrazione di Grumento Nova per aver reso possibile questa seconda presenza, sottolineando come il borgo, con la sua storia e il suo fascino, si stia trasformando in un vero e proprio set a cielo aperto per le storie dei giovani cineasti. “Voglio esprimere la gratitudine di tutti i filmmaker italiani e stranieri che, grazie a questa collaborazione, potranno raccontare le loro emozioni in un luogo così speciale. In un periodo in cui il mondo sembra perdere di vista il valore della diversità, questa manifestazione rappresenta un esempio di convivenza pacifica e di rispetto reciproco”, ha affermato Rina.

Inoltre, in occasione del Giubileo dei Giovani a Roma, Rina ha parafrasato le parole del Papa, augurando che questi giovani siano per Grumento Nova “una cascata di umanità”.

L’appuntamento conclusivo è per sabato 9 agosto alle ore 21:30 in Piazza S. Pertini, con la proiezione dei cortometraggi e la finalissima della Weekly Competition di Cinemadamare.