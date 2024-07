Grottole: iniziativa pubblica ad un anno dal progetto di accoglienza e integrazione Sai

“La rete sociale territoriale e il bilancio degli obiettivi raggiunti a un anno di attività del progetto di accoglienza integrata Sai nel Comune di Grottole sono i temi dell’iniziativa pubblica che si terrà venerdì 19 luglio, alle ore 19, nella sala del Centro culturale Guerrieri del paese della collina materana.” L’incontro -si spiega in una nota- “è promosso dalla cooperativa sociale La Mimosa, soggetto attuatore del servizio che periodicamente organizza momenti di sensibilizzazione e informazione sull’immigrazione al fine di creare un clima di accoglienza e integrazione dei beneficiari e agevolarne l’autonomia.

Dopo i saluti del sindaco Angelo De Vito, l’assistente sociale del progetto, Nicoletta Gurrado, illustrerà l’integrazione istituzionale che ha visto il coinvolgimento di diversi enti territoriali come la Questura per i permessi di soggiorno provvisori, il comune per l’iscrizione all’anagrafe e il rilascio delle carte d’identità, gli uffici sanitari per il rilascio della tessera sanitaria e la scelta del medico e del pediatra di libera scelta, l’ufficio provinciale del lavoro per l’eventuale attivazione di contratti di lavoro, l’ufficio postale per l’apertura del conto corrente e il rilascio della postapay necessaria per la tracciabilità economica. L’insegnante di lingua italiana del Sai, Leonarda Bonomo, e la docente Maria Rosa Manicone, che insegna nella scuola dell’obbligo di Grottole, evidenzieranno la proficua collaborazione tra la scuola e il progetto SAI in particolare per i tre bimbi attualmente inseriti. La ricercatrice dell’Università di Basilicata Marina Berardi, impegnata nel progetto “Abitare i borghi” riguardante l’accoglienza nei piccoli centri, testimonierà l’esperienza fatta con i beneficiari. Il bilancio delle attività svolte con la rete sociale territoriale verrà trattato direttamente dalle agenzie sociali protagoniste dell’integrazione. Rocco Iacovino dell’associazione Crypta Folk, che si occupa del corteo storico in occasione della festa del patrono San Rocco, ed Enza Allegretti della Pro Loco racconteranno quindi le esperienze con i beneficiari e le prossime attività. In coordinatore del progetto Sai Grottole Giuseppe Daraio, della cooperativa La Mimosa, approfondirà il tema dell’implementazione della rete socio/economica territoriale che, a distanza di un anno, ha prodotto due inserimenti lavorativi con contratti di tirocinio formativo con una azienda del posto e ha in programma ulteriori due inserimenti. Concluderà i lavori il responsabile del comune di Grottole del servizio Sai, Giuseppe Melillo, che quotidianamente si confronta con la cooperativa e con il Servizio centrale del Ministero degli Interni.

Dopo il dibattito, nella piazza Aldo Moro limitrofa al Centro culturale Guerrieri, si terrà un momento di convivialità con intrattenimento musicale e degustazione di prodotti tipici offerti dai beneficiari del progetto di accoglienza.”

