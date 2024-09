Grassano in festa per il patrono Sant’Innocenzo

E’ senz’altro l’evento più atteso dai grassanesi, che risiedono im quel centro della collina basentana, ma anche fuori regione e all’estero. E in tanti si organizzano per esserci, raggiungendo amici e parenti e per fare gli auguri a quanti si chiamano Innocenzo. La comunità locale, dal comitato festeggiamenti all’amministrazione comunale, che patrocina l’evento, dalle parrocchie agli sponsor ai devoti, per citare alcune delle diverse anime della ricorrenza non si sono risparmiati perchè ci sia una festa all’altezza delle attese. A confermarlo un programma e un video, davvero ben fatto e accattivante, che vi invitiamo ad apprezzare sulla pagina social https://www.facebook.com/SantInnocenzoGrassano/?locale=it_IT. Tanti appuntamenti: da quelli religiosi a queli culturali, sportivi, musicali e di intrattenimento che vedranno cimentarsi in piazza dal 19 al 22 settembre: Jaska-Red (19) , I Terraros (il 20), Uccio dei Santis (21) e altri compagni di scorribande del cabaret nello spettacolo ”Non so che fare prima” , . Una festa fatta di fede, passione, luminarie, fuochi pirotecnici, musica per orchestra, curiosità e un tocco di fortuna, con la lotteria a premi che riserva al biglietto vincente un buono carburante da 4000 litri , per citare il primo della lista. E poi non dimenticate l’accoglienza della comunità grassanese, che in estate con sagre ed eventi ha offerto più di una opportunità per visitarla e apprezzare la cucina locale. Con la benedizione di Sant’Innocenzo, naturalmente. Annotate e passate parola. I giorni della festa, giunta alla 378^ edizione, si avvicinano…





GLI EVENTI



LA LOTTERIA