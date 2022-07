Grande Marra… sold out e spettacolo al Sonic park Matera 2022

Parole ritmate, rimate, come una sventagliata di mitra che colpiscono ‘a salve’, ci mancherebbe, quanti hanno voglia di ascoltare la sequenza di fotogrammi di vita, impressioni, sentimenti espressi a suon di rap, il modo di comunicare ”martellante ed efficace” delle giovani generazioni. Marracash, nome d’arte del bravo cantante siciliano Fabio Bartolo Rizzo ,ha coinvolto quasi senza posa (tranne per i cambi d’abito) i tanti teen agers convenuti anche da fuori regione alla Cava del Sole per il Sonic park Matera 2022. Molti di loro, con zainetto in spalla, sono entrati appena aperti i cancelli intonando, come ci hanno raccontato alcuni fans , brani di ” Marra” come lo chiamano in gergo, sintonizzandosi sulle pagine social con un pre concerto consumato sulle provvidenziali power bank. E già perchè nello zainetto è una riserva di energia indispensabile.



Marracash, con il Marocco che segna volti e storie dell’Isola, ha risposto da par suo, non deludendo le attese degli oltre 4000 ragazzi che hanno cantato con lui tanti brani di successo di ieri e di oggi e, in particolare, dell’ultimo lavoro “Noi, loro, gli altri” e il ”La” dato con ” Pagliaccio” con gli acuti della nota opera di Ruggero Leoncavallo e l’epiteto ripetuto in sequenza contro chi vuole intendere intenda… Così il commento, tra un brano e l’altro, ” Dio ci salva dall’ipocrisia e dal rumore di fondo” , ” Siamo diventati bravi a cadere” e ‘il riferimento all’idiozia e mediocrità ricorrenti hanno coinvolto e non poco il popolo del rapper siciliano. ” Dicevo che ci sono un sacco di idioti, di gente che non pensa- ha detto Marracash- Io qualche anno fa ho scritto un pezzo che si chiamava stupidi. Non so se qualcuno se lo ricorda. E’ del 2010. Pensavo fosse un momento passeggero.Volevo fare una fotografia di quel tempo. Dopo tanti anni mi accorgo, che era solo l’inizio, giorni stupidi”. Applausi, e dita al cielo a disegnare la sequenza rap.



Un trascinatore sul palco con i ragazzi che cantano a memoria. “Nulla accade” in coro, “Se ti porto a fare un viaggio io e te” …e due ragazzine ,abbracciate, che cantano e si stanno facendo una testa di pianti, con una mano a disegnare il cielo e tempi e l’altra con lo smartphone acceso per la diretta facebook, per chi non c’è ed è rimasto fuori. Grande Marra” urlano” e lui ” Siete una bomba raga…” per un amore infinto, ”Infinity love” anche per Matera, che non conosceva. E poi in fila per un autografo, dopo essere riusciti ad accaparrarsi una maglietta o un capellino che ”Marra” ha lanciato dal palco prima di salutare.



La scaletta del concerto

Loro Body Parts Pagliaccio Cosplay Bravi a cadere i polmoni Crazy Love

Quelli che non pensano Giorni stupidi Nulla Accade Dubbi Laurea ad honorem

Goat Il Cuore Io Supreme – L’ego A volte esagero La chiave King del rap

Scooteroni Cashmere Sport Salvador Dalì Poco di buono Nemesi

64 barre di paura L’anima Infinity Love