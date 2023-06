Gran concerto bandistico di Montescaglioso in piazza a Ginosa Marina

E l’invito al concerto, fissato per domenica 18 giugno, a Marina di Ginosa ( Taranto) viene dal maestro Rocco Lacanfora, che dirigerà lo storico Gran Concerto bandistico della città di Montescaglioso(Matera) per un concerto che apre la stagione delle feste tra Puglia e Basilicata e nel Mezzogiorno, dove la tradizione delle bande è sentita e attesa. L’occasione è offerta dai festeggiamenti per Sant’Antonio da Padova. Ginosa marina è a pochi chilometri…Pensateci e passaparola.