“L’Associazione incisori “Grafica di Via Sette Dolori” di Matera partecipa alla 17ma GIORNATA DEL CONTEMPORANEO.”

E’ quanto reso noto con un comunicato in cui si specifica che:

“Si potrà assistere il giorno 11 dicembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 a stampe con torchi calcografici e a tutto il procedimento di stampa, oltre che ad ammirare opere nella sala espositiva dell’Associazione presso il Distretto del mobile imbottito in via Sette Dolori 12, che sarà aperta fino al 31 dicembre con i seguenti orari 10:00/12:00 – 17:00/19:00.

Opere in mostra di:

DAMIANO AZZIZIA – DANIELA CATALDI – ALESSIO COLONNA – GIACOMO DIMICHINO – GIANFRANCO DAL SASSO – ANTONELLA GIOTTA – NUNZIA GIOVINAZZO – JULIA HEATON – SOFIA LOPERFIDO – DANIELA MADEDDU – VITTORIO MANNO – RAFFAELE MUSCI – ANGELO RIZZELLI – ANGELICA VITELLA – JONNI WAZINKI.

Prima e durante la pandemia la passione per l’incisione calcografica non si è fermata e tutti abbiamo continuato a lavorare sulle nostre opere e sui progetti futuri.

Il laboratorio della Grafica di via Sette Dolori sarà aperto al pubblico per dimostrazioni pratiche (stampa di matrici incise) e si potranno ammirare alcuni lavori prodotti dagli allievi e dai maestri che frequentano l’Associazione.

La “Grafica di via sette dolori” svolge attività didattica di vario livello ospitando per incontri studi e sperimentazione, classi di scuole secondarie, studenti di accademie di Belle Arti di Italia e provenienti da tutto il mondo. Ha svolto inoltre corsi di formazione per docenti di scuole pubbliche ed è punto di riferimento ancora oggi per numerosi artisti provenienti da ogni parte del mondo.

Molti componenti il gruppo hanno partecipato e partecipano a rassegne d’incisione nazionali (Acqui terme, Biella, Campobasso, Bagnacavallo ed altre) ed internazionali (Biennale di incisione di Cracovia e Lodz in Polonia, dell’Austria, della Slovenia, della Norvegia, del Giappone, della California, di Cuba, di Corea ed altre).”