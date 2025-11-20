Gocce di Rimmel e tanta emozione a Bari per il concerto di De Gregori

Quelle ”gocce” che hanno rigato la copertina di un Lp inciso 50 anni fa ci stanno eccome, come ci racconta nel post Nunzia Armento da Bernalda (Matera) fans sfegatata di Francesco De Gregori, ascoltato a Bari mercoledì 19 novembre al Palaflorio,insieme a suo marito Vincenzo. Due ore piene cantate all’unisono con i ritornelli e le parole di ”Rimmel”, ”Pezzi di vetro” , ”Il signor Hood”, ”Pablo”, ”Buona notte fiorellino” e poi ”La Storia”, ”Generale” un inno alla pace che da Occidente a Oriente si vuole realizzare, ma con tanta ipocrisia da Gaza all’Ucraina. Grazie Francesco, cantautore di razza, simbolo di una generazione che ha guardato con gli occhi del cuore sogni senza tempo.



IL POST DI NUNZIA

Suscita sempre tanta emozione ascoltare le canzoni della tua vita, ma riascoltare quelle contenute in uno degli album simbolo del cantautorato italiano, a 50 anni di distanza, Rimmel di Francesco De Gregori, nella sua magistrale tournée italiana, è indescrivibile. Unico, profondo, gentile, ironico e raffinato artista poeta, ci ha regalato due ore di adrenalina pura e come allora, più che mai la sua "Generale" ci descrive il desiderio di un ritorno alla normalità e alla vita familiare, contrapponendo il disagio della guerra al bisogno di serenità e affetti. La canzone trasmette il dolore di una guerra che allontana i giovani dai loro affetti e la sofferenza economica e affettiva che causa alle famiglie. Ecco l'emozione più grande che ieri sera abbiamo percepito, lì dove la musica unisce tutti, e' questa riflessione di un ritorno ad un mondo libero da guerre,bello da poter vivere, oggi più che mai di estrema attualità❣️❤️🇮🇹


