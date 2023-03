Go Gianni Go… Morandi a Matera il 25 luglio

E’ un sempre verde della musica italiana e quel giovane da Monghidoro (Bologna) che spopolò nel 1962, quando Gianni aveva 18 anni, con quel fresco e scanzonato ” Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”, sarà in concerto a Matera alla Cava del Sole il prossimo 25 luglio. Un’altra data del corposo e vario cartellone della stagione di concerti organizzati da Sonic Park Matera, che si aggiunge a quelli di MIKA (15 luglio), PLACEBO (16 luglio), LAZZA (18 luglio), SFERA EBBASTA (20 luglio), NICK MASON (23 luglio), TANANAI (28 luglio) e ARTICOLO 31 (30 luglio). Naturalmente non finisce qui. Nel frattempo prevendita dal 3 aprile per fans di tutte le età, che vanno a 100 all’ora e oltre. E tra di loro anche i cittadini di San Mauro Forte, comune del Materano, gemellato con il paese natale di Morandi.

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2023

Biglietti in vendita a partire da lunedì 3 aprile ore 14

posto a sedere da 50€ a 110€ più diritti di prevendita

GIANNI MORANDI

GO GIANNI GO!

ESTATE 23

Arriva sul palco di Sonic Park Matera il prossimo 25 luglio uno degli artisti più amati di sempre, un Gianni Morandi sensazionale, reduce dal nuovo successo al Festival di Sanremo come meravigliosa spalla di Amadeus e dai sold out nella prima parte del tour nei palazzetti di tutta Italia. Nella splendida Cava del Sole David Sassoli, nella Città dei Sassi patrimonio Unesco dell’Umanità, il cantante di Monghidoro, immune allo scorrere del tempo, proporrà al pubblico le hit più recenti come L’Allegria, Apri tutte le porte e Anna della porta accanto alle canzoni di culto come Occhi di ragazza, Bella signora e Cento all’ora. Un concerto che sarà un viaggio nel tempo nel segno di una energia inesauribile, suonato e cantato straordinariamente.

Insieme a Morandi, sul palco una super band di 13 elementi: il maestro Luca Colombo, Michele Quaini alle chitarre, Ricky Quagliato alla batteria, Ambrogio Frigerio al trombone, Paola Zadea al basso, Maurizio Campo al pianoforte, Michele Lombardi alle tastiere, Camilla Roland alla tromba, Nicholas Lecchi al sax, Daniele Leucci alle percussioni, Silvia Olivari, Roberto Tiranti e Alessandra Kidra ai cori.

L’annuncio, l’ottavo nel già ricchissimo programma di Sonic Park Matera, proietta il festival materano tra gli appuntamenti più interessanti dell’estate 2023: una location eccezionale e l’occasione unica della visita alla Basilicata e alla Città dei Sassi rendono il festival, organizzato da Phoenix AC e Reverse Agency, un’occasione da non perdere per appassionati di musica e territorio da tutta Italia e non solo.

Il programma di Sonic Park Matera

