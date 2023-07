” Go Gianni Go!” a 100 all’ora al Sonic Park Matera

In piedi per salutarlo, chiedergli di cantare ancora e qualcuno ha tirato fuori un cartello che lo lega a Matera per sempre con un ” Fatti mandare dalla mamma a prendere i Sassi…” visto che ha girato una piccola parte nella ficition di Rai Uno ”Imma Tataranni” dove- come ha detto dal palco della Cava del Sole- si trova ad essere indagato in un omicidio dall’arrembante sostituto procuratore della Repubblica Valeria Scalera. E poi gli spot di quel periodo, ospite in una struttura ricettiva, ad apprezzare la meraviglia dei Sassi. Senza dimenticare che quasi sessant’anni fa ha tenuto a Matera un concerto, come dimostra una vecchia foto scattata al ristorante di Francolino. Certo se qualcuno lo invitasse, ma in concreto per il Capodanno a Matera, non sarebbe male. Del resto l’omaggio musicale, che lo ha commosso, fatto all’amico Lucio Dalla (anche lui ospite e innamorato di Matera, con Futura e Carso i sono un motivo in più per farlo. Ma servono lungimiranza e cultura d’impresa…



Morandi va a 100 all’ora come riporta una nota canzone, che ha riportato in una bella ”medley” con una diretta su instagram, di brani degli anni Sessanta e Settanta,( Canzoni stonate , Chimera , Il giocattolo, La fisarmonica, Non son degno di te, Il mondo cambierà (medley acustico )lasciando al coro dei fans- alcuni venuti anche da Vancouver ( Canada) il compito di ” Farsi accompagnare dalla mamma a prendere il latte” o di riprendere quegli inni alla pace di stretta attualità che sono stati ” C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” o ” Un mondo d’amore”, anni di lotta e di speranza, di una Italia e di una generazione che voleva cambiare scendendo in piazza, imbracciando la chitarra o scegliendo il disco preferito nel juke box.



Altri tempi era anche l’Italia del sorriso, dell’Allegria e della voglia di sorridere come ha ricordato il ragazzo di Monghidoro ( Reggio Emilia) paesino gemellato con San Mauro Forte al suono dei campanacci, che a distanza di anni di anni continuano a restare in silenzio…Giriamo ancora una volta l’invito agli amministratori e alla Pro Loco sammaurese perchè quella esperienza venga ripresa. Del resto Gianni Morandi è persona semplice e disponibile. Datevi da fare… Come ha fatto Morandi con uno spettacolo durato due ore, nel quale ha spaziato- con i video mandati in sequenza- lungo 50 anni di carriera ( Se perdo anche te,Una vita che ti sogno,Varietà,Occhi di ragazza,Che meraviglia sei, In amore (duetto con Silvia Olari) Bella signora,Se non avessi più te, Vita (duetto con Roberto Tiranti) Un mondo d’amore, C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones,Un milione di piccole tempeste,Grazie perchè (duetto con Alessandra Kidra) , la medley senza tempo composta da Se puoi uscire una domenica sola con me ,Andavo a cento all’ora ,Go-Kart Twist e Belinda (medley anni ’60, In ginocchio da te, Uno su mille, Scende la pioggia, Si può dare di più e Banane e lampone.



Uno spettacolo notevole tutto made in Italy, per gran parte emiliano romagnolo a giudicare dai componenti della band di 13 elementi, davvero bravi, talentuosi e con giovani professionalità che andranno a 100 all’ora come Gianni… E lui li ha citati uno per uno Michele Quaini alle chitarre, Ricky Quagliato alla batteria, Ambrogio Frigerio al trombone, Paola Zadea al basso, Maurizio Campo al pianoforte, Michele Lombardi alle tastiere, Camilla Roland alla tromba, Nicholas Lecchi al sax, Daniele Leucci alle percussioni, Silvia Olivari, Roberto Tiranti e Alessandra Kidra ai cori. Quest’utima prodiga di consigli nel ricordargli le pillole da prendere quando è l’ora…di cantare.