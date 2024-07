“Go! di AMO ci” l’estate montese con tanto spazio alle proposte locali

E dalla grafica della locandina si capisce subito che si è dato spazio a proposte, contenuti di vario tipo per gran parte montesi. Lo sfondo di un ghiacciolo tricolore, i fuochi di artificio, una fetta di anguria e di arancia,e un tema che spazia dall’inglese all’italiano con quel ” Go! ( avanti) di AMO ci ( leggete tutta una parola Godiamoci ) L’Estate Montese 2024”. E per rafforzare questo concetto non potevano non esserci eventi strettamente a tema dialettale come ” Furja frances’ e r’trat’ spagnoli” a cura della compagnia Abbarabisch l’11 e il 12 agosto al cineteatro Andrisani. Spirito di ” Montescaglioso gioiello d’Italia” che pervade fino al 31 agosto tutta una serie di eventi, grandi e piccoli, che animeranno piazze, strade e altri luoghi di incontro di sicuro richiamo, anche per i buongustai di cibo e cultura.Il 12 luglio per esempio, in via Santa Lucia, ” Birra e panzerotti ”, l’11 e il 18 luglio e 1 agosto ”eQuiLibri per strada” il 13 la maratona dei libri dall’alba al tramonto , gli incontri con l’autore il 19 luglio con l’avv. Enrica Onorati e il 5 agosto con Marilù Oliva. il 9 agosto co Giuseppe Lomonaco con ”Storie di Monte e dei Montesi” Spazio anche allo sport con il calciobalilla umano il 19 luglio, il bicincittà il 19 agosto.E poi tanta musica e di tutti i generi , che coinvolgono associazioni e privati. Ricordiamo i mercoledì latini, i concerti con le band tributo ai grandi nomi della canzone nazionale e internazionale: dai White Queen in concert (17 luglio)ai Pink Floyd Tribute band (21 luglio) alle serate con Res Lab Live concert ai Root’n Stones il 28 luglio a quella con la Vasco Tribute band (11 agosto) Musica per tutti i gusti con gli Eventi dell’Onyx jazz club,(2 agosto) , Soranno Sax quartet (3 agosto))con l’orchestra sinfonica di Matera per ”Serenate d’amore” (il 6 agosto), con Mario Rosini 4et e tanti altri nomi, gruppi e generi che troverete nel fitto cartellone messo a punto dall’AMmministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Zito.



Naturalmente in calendario c’è spazio per la festa patronale in onore di San Rocco , che comincia con l’asta del carro il 31 luglio, e che avrà maggiore rilievo il 14, 18 e 21 agosto con processione, luminarie e l’animazione di sempre. Al momento non si sa ancora nulla se ci sarà il concerto in piazza Roma a conclusione della festa. C’è un nuovo comitato festeggiamenti e non è escluso che nelle prossime settimane ci possano essere novità. Vi terremo informati. Spazio alla solidarietà con una notte bianca (il 4 agosto nell’Abbazia di San Michele Arcangelo) organizzata dall’Avis che gioca sul un luogo comune, spetto abusato, ” Chi dice donna dice dono…” e all’impegno sociale con l’associazione Fai antiracket ” Falcone e Borsellino ” con il monologo teatrale di Laura Mantovi ” Io, Emanuela, agente della scorta di Paolo Borsellino. E poi mostre, installazioni e quel ”Inotre…’ con il mercato serale dal 14 luglio all’11 agsto, al campus per bambini dal 10 al 25 luglio, al torneo di calcio della notte del 17 agosto, ai tornei per bambini e ragazzi under 18 , le letture itineranti per bambini tutti i mercoledì di luglio a cura di Mani in pasta, la mostra fotografica sulla storia del calcio montese dal 3 al 22 agosto e ”In-runs 2024 residenza artistica dal 9 al 13 settembre. Serate a Monte.. Go! di AMo ci l’estate montese.