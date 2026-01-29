Gli Italiani lo fanno meglio…con Savino quintet al Rosetta jazz club

Detta così alimenta fantasia, doppi sensi dopo aver tradotto (è una buona pratica) dall’inglese il progetto ”Italians Do It Better” del pianista materano Sandro Savino quintet che si esibirà sabato 31 gennaio al Rosetta Jazz club, presso ”Le Botteghe” del rione Piccianello”. Si tratta di musica naturalmente, legato alla canzone melodica italiana, che Savino rilegge e inserisce nel suo modo di interpretarla e di farla conoscere sotto varie sfumature. Lo farà con cinque brani famosi. Quali? Scommettiamo che ci sarà un omaggio anche a Sanremo? Per saperlo andate al concerto…



COMUNICATO STAMPA

– Matera, la melodia italiana incontra il jazz: Sandro Savino Quintet in concerto al Rosetta Jazz Club

La grande melodia italiana torna protagonista, ma con un nuovo respiro. Sabato 31 gennaio, alle ore 21:00, il Sandro Savino Quintet sarà al Rosetta Jazz Club di Matera per un concerto che unisce repertorio popolare e linguaggio jazzistico contemporaneo.

Il progetto, ideato e diretto dal pianista materano Sandro Savino, nasce dal desiderio di rileggere la canzone italiana preservandone l’identità melodica, ma inserendola in strutture armoniche e formali contemporanee. Savino guida il quintetto con una visione musicale chiara, mettendo in evidenza le sue qualità di arrangiatore attento all’equilibrio delle forme e alla ricerca timbrica, e un pianismo misurato, sempre al servizio del suono collettivo.

Accanto a lui, una band affiatata e coerente: Fabrizio Gaudino alla tromba e flicorno contribuisce con un suono controllato e cantabile, valorizzando la dimensione lirica del repertorio; Gianfranco Menzella al sax tenore porta un linguaggio solido e consapevole, rafforzando l’identità jazzistica del progetto; Giampaolo Laurentaci al contrabbasso costruisce una base ritmica e armonica stabile, attenta alle dinamiche e all’equilibrio dell’ensemble; Fabio Accardi alla batteria completa il quadro con un drumming sensibile e misurato, capace di sostenere e stimolare l’interplay del gruppo.

La serata è interamente concepita come presentazione ufficiale dal vivo del nuovo lavoro discografico appena pubblicato, “Italians Do It Better” (Alfamusic), progetto che rappresenta il cuore artistico del concerto. Il disco comprende sette brani: cinque celebri canzoni italiane, rilette attraverso arrangiamenti originali e mai scontati, e due composizioni inedite firmate da Savino, perfettamente integrate nel flusso narrativo dell’album.

“Italians Do It Better” costituisce il primo capitolo di una serie di registrazioni che Savino ha in programma di dedicare alla melodia italiana. In questo lavoro emergono con chiarezza l’attenzione alla forma, la cura del suono, l’equilibrio tra scrittura e improvvisazione e una forte complicità tra i musicisti. L’ascolto risulta coinvolgente sia nei singoli brani sia nella continuità dell’intero disco, concepito come un racconto unitario.

«Questo concerto rappresenta perfettamente la direzione culturale che il Rosetta Jazz Club porta avanti da anni: valorizzare i talenti del territorio e offrire al pubblico proposte artistiche di grande qualità, capaci di unire radici e contemporaneità – dichiara Giuseppe Venezia, presidente del Rosetta Jazz Club -. Siamo felici di ospitare Sandro Savino e il suo quintetto per una serata che parla la lingua del jazz ma conserva tutta la bellezza della melodia italiana».

L’evento, patrocinato dal Comune di Matera, si terrà al Rosetta Jazz Club, nel recinto Marconi presso il Commerciale Le Botteghe della Città dei Sassi. Il biglietto di ingresso è di €15. Prenotazione consigliata al 350 166 0573.

29/01/2026

Area Comunicazione

Rosetta Jazz Club