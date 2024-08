Gli eventi a Pisticci dal 15 al 21 agosto 2024

Un Ferragosto e dintorni ricco di eventi a Pisticci, con le feste patronali in onore di San Rocco che entrano nel vivo e altri eventi che animeranno le piazze del Comune. Eccoli in sintesi:

– Dal 15 al 18, Festa di San Rocco a Pisticci centro, con tanti appuntamenti liturgici e civili organizzati dall’associazione Feste Patronali San Rocco. (Vedi locandina). Il 18, alle 22.00, il concerto finale con Danilo Sacco, voce storica dei Nomadi, che si esibirà in piazza La Salsa.

– 18, agosto, dalle 17.00 alle 21.00, Il Maggiolino del Sorriso sarà a Piazza dei Caduti, Pisticci, per offrire un giro in auto cabrio per le vie del paese, a cura dell’associazione Globus.

– Dal 19 al 21, Sputnik Festival, nel rione Terravecchia, Pisticci, con musica, incontri, libri e fumetti.

– 20 agosto, Marconia, piazza Elettra, l’esibizione dell’𝐎𝐫𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐒𝐢𝐧𝐟𝐨𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚 che proporrà le più belle canzoni di Fabrizio De André, Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Gino Paoli, Umberto Bindi, Paolo Conte e Ivano Fossati. Direzione e arrangiamenti del Maestro Vito Andrea Morra, voce di Mario Rosini.

– Prosegue fino al 31 agosto il Teatro dei Calanchi, nei calanchi di Pisticci. Ogni fine settimana in scena la rappresentazione di ELOGIO DELLA FOLLIA, riadattamento scenico dell’omonimo testo erasmiano, per la regia di Daniele Onorati.