Prosegue la partecipazione di Altrimedia Edizioni al Maggio dei libri: anche per i mesi di luglio e agosto la casa editrice materana ha predisposto una serie di appuntamenti con alcuni autori.

I volumi di Altrimedia saranno presentati in diretta streaming sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/altrimediaedizioni/ e sul canale You Tube https://www.youtube.com/user/altrimediaedizioni.

Il 16 luglio alle 17.30 per “Intervista con l’autore” la blogger Paola Giorgia Ascani dialogherà con Michele Lamacchia su “Autogrill”.

Il 29 luglio alle 17.30, per “Libri e società”, l’editore Vito Epifania parlerà del turismo nella città dei Sassi ai tempi del Covid 19 con Michele Morelli e Giovanni Ricciardi, autori rispettivamente del volume fotografico “Matera, paesaggi dell’uomo” e della guida “Matera. Il manuale del turista”.

Sarà la trilogia di Matera dagli anni ’50 a oggi, “Anime brulicanti”, di Francesco Sciannarella la protagonista dell’appuntamento, il 7 agosto alle 18, di “Intervista con l’autore”: lo scrittore dialogherà con l’editrice Gabriella Lanzillotta.

Il Maggio dei Libri 2020, la campagna di promozione della lettura del Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, resterà accanto alla sua comunità di pubblico, partner e collaboratori fino al 31 ottobre.

Un’opportunità per continuare a incontrarsi e coltivare anche sul web il piacere di leggere per scoprire se stessi, leggere per scoprire gli altri e leggere per scoprire il mondo, come suggeriscono i tre filoni tematici che accompagnano il tema istituzionale di questa edizione “Se leggo scopro”.