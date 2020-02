Dedicare un congresso ‘’internazionale’’ di pastorale su e per gli anziani non poteva che venire in mente a Papa Francesco, e ai suoi collaboratori, sempre sensibile e attento ai problemi del disagio e alle istanze di una umanità che dimentica gli ultimi privilegiando i fattori più biechi dell’economia del terzo millennio, votata al profitto, alle disparità, allo sfruttamento, senza guardare in faccia e nell’anima- soprattutto- di alcuno. E così la tre giorni di Roma

sul tema ‘’ La ricchezza degli anziani’’ ha aumentato l’intensità dei riflettori sulla condizione delle terza età. Quell’archivio della memoria, a cavallo di due secoli, fatti di sacrifici, speranze, che ci hanno portato a sbattere contro il muro dell’indifferenza. E l’Italia è il BelPaese che,insieme, al Giappone continua a invecchiare e con risorse ridotte all’osso per non isolare madri, padri, nonni, a volte lasciate al proprio destino. E a Roma c’era anche don Domenico ‘’ don Mimmo’’ Spinazzola, direttore dell’ufficio per il Ministero degli anziani presso la Diocesi di Matera-Irsina che ha portato in quel contesto l’esperienza della nostra comunità. E l’abbraccio con Papa Francesco ha rappresentato, in attesa di una Sua visita in Basilicata, ad andare avanti per non disperdere una ricchezza che comincia con la ‘’A’’…come anziani.

L’EVENTO DI ROMA

La Ricchezza degli anni

Primo congresso internazionale di pastorale degli anziani

Roma 29 / 31 gennaio 2020

Programma

29 gennaio 2020

1 sessione

La Chiesa accanto agli anziani scartati

30 gennaio 2020

2 sessione

La famiglia e gli anziani

30 gennaio

3 sessione

La vocazione degli anziani

31 gennaio 2020

Udienza con papa Francesco