Gli Angeli del Carro in mostra nella loro sede con gli scatti di Elena e Francesco

La curiosità è tanta anche perché i protagonisti della mostra che si terrà nel prossimo finesettimana, il 27 e 28 luglio, nella loro sede di via Nino Rota ( al quartiere Serra Rifusa) sono proprio loro: gli Angeli del Carro, che ogni anno, in livrea bianca si impegnano con le forze dell’ordine affinchè il carro trionfale arrivi in piazza Vittorio Veneto per l’assalto e lo strappo finale. E non solo il 2 luglio. I componenti dell’associazione sono presenti tutto l’anno nei diversi momenti dell’organizzazione e della valorizzazione della Festa, compresa l’ Ottava con la processione della Madonna nei rioni Sassi. Passaggi e presenze che due fotografi materani, Elena Lionetti e Francesco Freddo hanno immortalato in decine di scatti, che per due giorni diventeranno un percorso sulla festa vista con i volti e le ali degli angeli. Non solo loro: clero, auriga, cavalieri, popolo, luminarie, assaltatori, musicisti e figuranti. Un altro volo nella storia della festa, con il sottofondo- lo suggeriamo- delle musiche dell’evento più atteso dai materani . E perché no ? con i pensieri, le impressioni che i visitatori vorranno lasciare su un ‘’quadernone’’ sul ruolo degli Angeli del Carro e su quanto Elena e Francesco hanno saputo raccogliere.

L’ANNUNCIO DELLA MOSTRA DALLA PAGINA SOCIAL

Mostra-evento “Angeli del Carro” dei fotografi Elena Lionetti e Francesco Freddo a Matera

Sabato 27 luglio 2024 dalle ore 19 ,30 e domenica 28 luglio 2024 dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 21 nella sede degli Angeli del Carro nel quartiere di Serra Rifusa a Matera è in programma l’inaugurazione della mostra-evento “Angeli del Carro” dei fotografi Elena Lionetti e Francesco Freddo.

Un’occasione per creare un momento di condivisione e sentimento comunitario tra i materani affinché le emozioni del 2 luglio non restino circoscritte a un’unica data sul calendario.

I due fotografi hanno immortalato i protagonisti del 2 luglio, i cittadini, nel visibilio di un una festa carica di significato storico-votivo che rappresenta uno dei capisaldi della nostra identità comunitaria, che coinvolge tutte le generazioni e dà la possibilità di tramandare questa appartenenza anche a quelle future.



La mostra si svolgerà su due piani e sarà un vero e proprio percorso immersivo nel giorno più lungo, accompagnata da gigantografie, proiezioni, canti e balli all’aperto.

“E’ così su un carro addobbato voglio entrare ogni anno nella mia citta’”

Via Nino Rota, snc, Matera, Italy

347 319 2220

angelidelcarro@gmail.com