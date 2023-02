Gli Altilia Ensemble al Liceo Stigliani di Matera

Sono tra i più attenti ricercatori e valorizzatori del compositore altamurano Saverio Mercadante, i flautisti Giovanni Mugnolo e Chiarina Quintana, e per gli allievi del Liceo Tommaso Stigliani di Matera sarà un’occasione di confrontarsi e di apprendere tecniche ed esperienze per la loro carriera. Una esperienza di buone pratiche di qualità che coinvolgerà allievi e docenti- come riporta il comunicato della scuola- venerdì 17 febbraio. L’iniziativa rientra nei ” Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” , la nuova dicitura dell’ ex alternanza scuola lavoro, che dava l’idea di cosa si trattasse. Una scelta ministeriale, opportuna…dopo gli ”incidenti” mortali che hanno coinvolto alcuni studenti nei mesi scorsi, mentre facevano esperienza lavorando in fabbrica. Si cambia nome al progetto. Ma si sa poco o nulla se sono cambiati filosofia e garanzie. Sono i paradossi e le ipocrisie del BelPaese. Ma conta la volontà della Scuola di continuare a formare.

Comunicato Stampa: “Incontro con gli interpreti” – Il Liceo Musicale “Stigliani” incontra i solisti dell’Altilia ensemble.

Venerdì 17 Febbraio a partire dalle ore 11.15 nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex alternanza scuola lavoro), il Liceo Tommaso “Stigliani” ospiterà due musicisti di fama internazionale: Giovanni Mugnuolo e Charina Quintana entrambi eccellenti flautisti dall’importante carriera artistica e membri dell’Altilia Ensemble (da Las Palmas de Gran Canaria -Spagna). L’incontro con gli interpreti, tradizione consolidata del Liceo Musicale “Stigliani” è promosso dalla Dirigente Rosanna Papapietro; il coordinamento è a cura della docente di flauto traverso del Liceo Musicale Prof.ssa Natalia Lucia Bonello.

Secondo la referente dell’iniziativa, prof.ssa Bonello, questo incontro è davvero una preziosa e imperdibile occasione per gli studenti del Liceo musicale di Matera, i quali avranno modo di confrontarsi con i due maestri attraverso interviste sulla loro carriera e sulla professione del musicista e del didatta e successivamente, nel primo pomeriggio, grazie ad una masterclass proposta dai due interpreti, cimentarsi con il vasto repertorio orchestrale per flauto traverso, senza tralasciare il potere naturale della respirazione nell’esecuzione e interpretazione musicale.

Da sottolineare che Giovanni Mugnuolo e Charina Quintana si dedicano anche alla ricerca, alla valorizzazione e divulgazione del repertorio flautistico del compositore altamurano Saverio Mercadante; per questo sono stati insigniti del titolo di Ambasciatori della musica di Saverio Mercadante nel mondo. Sono fondatori dell’“Altamura Mercadante Fest” e promuovono attività di approfondimento musicale, convegni, concerti e corsi di perfezionamento.

Un sentito ringraziamento quindi ai due Maestri Mugnuolo e Quintana che generosamente offrono al nostro Liceo la propria opera artistica e didattica!

Di seguito note biografiche-professionali per i Maestri Mugnolo e Quintana:

Giovanni Mugnuolo inizia gli studi musicali giovanissimo con il padre, conseguendo il diploma in flauto presso il Conservatorio di Musica “E. R. Duni” di Matera sotto la guida del M° Mario Giannotti.

Si è perfezionato successivamente in flauto con i M.i Jean- Claude MASI a Napoli e l’Insigne Maestro Peter-Lukas GRAF presso l’Accademia de Musique di Sion e Basilea, e in Musica da Camera con il M° Bruno Canino presso l’Accademia Chigiana di Siena.

Già Primo flauto solista dell’orchestra del Gran Teatro La Fenice di Venezia, ha collaborato

con direttori quali: Celibidache, Abbado, Inbal, Renzetti, Prêtre, Gusella, Sinopoli, Deschev.

Ha collaborato, sempre come I° flauto, con l’Orchestra Sinfonica di Bari, l’Orchestra da Camera di Monaco di Baviera, l’Orchestra da Camera di Sofia e l’Orchestra da Camera di Francoforte, Orchestra Nazionale da Camera della Moldavia.

All’attività orchestrale ha un’intensa attività concertistica, in varie formazioni spaziando dalla musica barocca alla musica moderna e jazz, esibendosi in importanti teatri europei, negli Stati Uniti e in Russia, sia come solista che in formazioni cameristiche.

Ha registrato per la Rai, RDT, e la Radio Vaticana, per l’etichetta Bongiovanni e la Digitalsound.

Già titolare della cattedra di flauto traverso per 45 anni presso il Conservatorio di musica “A. Steffani” di Castelfranco Veneto, nel 1991 è stato insignito del Diploma di Accademico della ” Reale Accademia Filarmonica ” di Bologna.

In una delle tournée a Mosca è stato nominato socio onorario del “Museo Scrjabin” di Mosca.

E’ membro permanente nella giuria del concorso internazionale ” TIM -“Torneo Internazionale di Musica”, ove copre la direzione artistica per la sezione fiati, è uno dei fondatori dell’associazione flautisti delle Canarie “Aflaucan”, ricoprendo il ruolo come Direttore Artistico del “FlauTeam Festival Internazionale” di Gran Canaria, direttore artistico del “Altamura Mercadante Fest” di cui ne è fondatore insieme alla flautista Charina Quintana.

Charina Quintana, Yamaha Artista, Solista, comincia gli studi musicali a Las Palmas de Gran Canaria con Pedro Madina, e in seguito con Pedro de Armas. Riceve una borsa di studio dalla Fondazione “Orquesta Filarmónica” di Gran Canaria e termina i suoi studi di flauto presso il Reale Conservatorio Superiore di Madrid con Vicente Martínez, ottenendo ottimi voti. Studia sotto la guida di Juana Guillén, (Primo flauto solista de la Orquesta Nazionale di Spagna) e frequenta diversi corsi di perfezionamento di flauto e di Pedagogia specialistica e didattica con Verena Maschat, Luchy Mancisidor e nella l’Accademia musicale di Stoccarda.

Nel 1989 è vincitrice del concorso nazionale come docente, presso il Conservatorio Superiore di Musica a Las Palmas di Gran Canaria. Dal 2005 insegna presso il Conservatorio Superiore delle Canarie, anche nel settore della Pedagogia specifica. Sempre nel 1989 fonda il gruppo da camera “Professori di Gran Canaria”, con più di 25 anni di attività, dedicandosi alla diffusione del repertorio per flauto ed alla divulgazione delle opere della letteratura musicale più rappresentative trascritte per formazioni cameristiche.

Oltre all`insegnamento ha una intensa attività cameristica e concertistica, soprattutto in Italia, Portogallo, Bulgaria, Germania.

É stata più volte invitata a tenere masterclass sulla tecnica della respirazione circolare e sulla didattica all’insegnamento del flauto nei vari conservatori in Italia.

É dedicataria di alcune opere di compositori contemporanei come Massimo Voltarel, Francisco Crespo, Marco Tamanin, Marco Massimiliani, Alfredo Cornacchia.