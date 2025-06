Girovagando fa tappa nell’ Abbazia di Montescaglioso

Nel refettorio dell’Abbazia di San Michele Arcangelo di Montescaglioso, dal 14 al 18 giugno, la nuova tappa di Basilicata, viaggio nelle eccellenze culturali e enogastronomiche. Si proseguirà per Viggiano, Lauria e Pisticci

Il Direttivo di Basilicata Today ha ufficializzato il calendario della mostra Itinerari e Food di Basilicata, nell’ambito della mostra evento itinerante Basilicata, viaggio nelle eccellenze culturali e enogastronomiche 2025. . Nel refettorio dell’Abbazia di San Michele Arcangelo di Montescaglioso, dal 14 al 18 giugno, con ingresso gratuito, saranno esposti oltre trenta pannelli fotografici e oggetti d’arte che promuovono storia, turismo, cultura, agroalimentare, ambiente e peculiarità dell’incantevole Basilicata, in collaborazione con il comune di Montescaglioso. Nell’ occasione saranno presentati i nuovi videodocumentari fotografici e le mappe Basilicata, Eccellenze Agroalimentari e i Castelli di Basilicata in lingua italiana e inglese ideato e realizzato dall’ Ass. Basilicata Today Aps, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio della Regione Basilicata. I nuovi media continuano a creare notevole interesse tra tour operators, agenzie di viaggio, titolari e operatori del settore Ho.Re. Ca, associazioni turistiche, culturali, enogastronomiche , insieme a docenti e alunni di istituti alberghieri e agrari delle regioni italiane. Il turismo enogastronomico ha registrato un crescita esponenziale nelle regioni italiane, dove le produzioni agroalimentari e le specialità enogastronomiche tipiche e biologiche di Basilicata hanno iniziato a ottenere gratificanti apprezzamenti negli interessi dei viaggiatori e tra i titolari del settore ho.re.ca della ristorazione italiana. La mostra evento itinerante proseguirà per Viggiano, Lauria e Pisticci.

