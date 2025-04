Giro d’Italia a Lecce con il pasticciotto day

La carovana rosa nel Salento con l’energia e i sapori di un dolce tipico dell’arte bianca leccese: il pasticciotto. Per la tappa del 13 maggio ( il giorno dopo i girini saranno a Matera) è stata organizzata l’evento speciale del pasticciotto day con la possibilità di degustarlo a 90 centesimi. Una iniziativa che coinvolge pasticcerie italiane e straniere. Buongustai e ciclisti in volata per un dolce, preparato in maniera tradizionale, e con tante varianti sul tema che invita a gustarli tutti.



Con una edizione speciale dedicata alla tappa leccese del Giro d’Italia, torna l’evento dedicato al simbolo della tradizione dolciaria salentina

ormai riconosciuto ed apprezzato nel mondo

PASTICCIOTTO DAY

Edizione speciale “Giro d’Italia”

13 maggio 2025

FINO ALLE ORE 18: tutte le pasticcerie aderenti all’iniziativa, in Italia e all’estero, offriranno il proprio pasticciotto al prezzo speciale di 90 centesimi, dall’apertura alle ore 18.00

DALLE ORE 18.00 ALLE 23.00: nella Galleria di Piazza Mazzini a LECCE torna in scena EXPO PASTICCIOTTO DAY. Cinque ore di attività e degustazioni, con laboratorio di pasticceria e preparazione in diretta di migliaia di pasticciotti, a cura dei Maestri Pasticceri

di Confartigianato Imprese Lecce

L’evento si arricchisce anche quest’anno del concorso fotografico Pasticciotto photo contest edizione speciale “in rosa”

Il capoluogo salentino si tinge di rosa e profuma di pasticciotto in occasione dell’arrivo in città della 4^ tappa (Alberobello – Lecce) del 108° Giro d’Italia in programma martedì 13 maggio 2025. È per questa straordinaria occasione che quest’anno il Pasticciotto Day non si celebra a giugno ma con qualche settimana di anticipo, a maggio, il 13 appunto, giorno in cui è prevista la “volata rosa” a Lecce. La giornata celebrativa del golosissimo cuore di frolla e crema sarà dunque proprio nei giorni in cui la terra salentina sarà al centro dell’attenzione internazionale. Un’opportunità imperdibile per promuovere e far gustare il simbolo della nostra tradizione dolciaria a migliaia di persone provenienti da tutto il mondo, unendo la passione per il ciclismo alla valorizzazione delle eccellenze locali.



Per il sesto anno consecutivo, una giornata speciale unirà il Paese, dal nord al sud, partendo proprio “dal cuore caldo del Salento”, grazie alla rete di pasticcerie aderenti all’iniziativa, in Italia e all’estero, che in contemporanea, dall’apertura alle ore 18.00, il 13 maggio offriranno il proprio pasticciotto al prezzo speciale di 90 centesimi (le attività possono aderire entro il 9 maggio scrivendo ad info@agenziaeventi.com utilizzando il modulo presente all’indirizzo https://www.agrogepaciok.it/wp-content/uploads/2025/04/Modulo-di-adesione.pdf).

Anche questa sesta edizione, poi, si presenta con EXPO PASTICCIOTTODAY, in Galleria Mazzini a Lecce dalle ore 18 alle 23, in collaborazione con i Maestri Pasticceri di Confartigianato Imprese Lecce. Saranno loro ad animare il grande laboratorio di pasticceria a cielo aperto con cui delizieranno il pubblico con la preparazione in diretta di pasticciotti. Sfornati caldi a beneficio dei presenti, verranno venduti al prezzo di € 1,50 al pezzo. Parte del ricavato sarà devoluto a LILT – Lega Italiana Lotta contro i Tumori – Associazione provinciale di Lecce.

Sempre il 13 maggio In Galleria Mazzini sarà allestito, inoltre, un percorso espositivo e degustativo di altre tipicità dolciarie del Salento. Un’occasione in più per scoprire i gusti che contraddistinguono la tradizione salentina.



“Un territorio lo si conosce mangiandolo diceva Italo Calvino. Ecco, in occasione del Giro d’Italia noi non potevamo non arricchire l’offerta di Lecce e del Salento con il nostro evento, a beneficio delle migliaia di presenze che ci raggiungeranno da tutto il mondo. Il nostro Expo Pasticciotto Day sarà un’occasione non solo per gustare questo dolce della nostra storia ma anche per conoscerne l’origine, gli ingredienti, la lavorazione e i maestri pasticceri che ogni giorno lo preparano con devozione e rispetto della tradizione” dice l’organizzatore, Carmine Notaro dell’Agenzia Eventi.

Per il terzo anno, l’evento si arricchisce del concorso fotografico Pasticciotto photo contest edizione speciale “in rosa”. Protagonista indiscusso sarà come sempre il fragrante dolce salentino, da fotografare liberamente ma esclusivamente nella sua forma e nel suo colore tradizionali. In più, questa volta, è richiesto di inserire nello scatto almeno un elemento rosa, per richiamare il Giro d’Italia.

Il contest ha preso avvio il 9 aprile. Sarà possibile partecipare inviando la propria foto fino al 29 aprile alla mail segreteria@agenziaeventi.com.

Dal giorno successivo, 30 aprile, le foto in concorso saranno pubblicate sulle pagine IG e FB “Pasticciotto Day – Agrogepaciok” e si potranno votare fino alle ore 9.00 dell’8 maggio (tutti i voti oltre questa data e orario non saranno considerati validi). Quella che riceverà più like sommando i voti di FB e IG si aggiudicherà il PREMIO SPECIALE SOCIAL e sarà esposta nella mostra fotografica del 12 e 13 maggio in Galleria Mazzini di Lecce.

Sarà una giuria di esperti a valutare e determinare le venti foto che verranno stampate ed esposte in suddetta mostra e che gareggeranno per i primi tre posti.

Il regolamento ufficiale è pubblicato all’indirizzo https://www.agrogepaciok.it/wp-content/uploads/2025/04/regolamento_photo_contest_2025.pdf



Il Pasticciotto Day nasce da un’idea di Agrogepaciok – salone Internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare, è organizzato dall’agenzia EVENTI Marketing & Communication di Carmine Notaro, presentato da Confcommercio Imprese Lecce, in collaborazione con Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, Fipe Confcommercio Imprese Lecce, Fiepet Confesercenti Lecce, Federalberghi, con il patrocinio della Provincia di Lecce, Comune di Lecce, Gal Terra d’Arneo, Gal Valle della Cupa, Gal Capo di Leuca, con il sostegno di Regione Puglia e Camera di Commercio di Lecce.

