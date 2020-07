“Scadono giovedì 23 luglio le iscrizioni (info al 3288092340) per la XV edizione del famoso concorso di bellezza pugliese Miss Castellaneta Marina organizzato da L’Unik Management con la direzione artistica di Mario Ludovico e il supporto marketing di Corrado Massimeo, con la collaborazione dell’agenzia Jonica Eventi Moda & Spettacolo di Giuseppe Stigliano.”

E’ quanto reso noto con un comunicato stampa in cui si legge ancora che:

“Il casting, con la presentazione ufficiale dei concorrenti, si svolgerà venerdì 24 luglio presso il lido La Vela Club in via Lungomare Eroi del Mare a Castellaneta Marina, alla presenza di Mario Ludovico, Corrado Massimeo, Giulia Ciminelli, del coreografo e direttore di palco Angelo Mastrangelo, e dello staff della Jonica Eventi con i collaboratori Lina Giasi, Orietta Gravina e Vittorio Casale.

Anche questa edizione ha piacevoli conferme: come introdotto lo scorso anno, infatti, accanto al titolo assegnato alla Miss, nel 2019 vinto dalla massafrese Elisa Termite, il concorso prevederà anche l’elezione di un Mister, cui cederà lo scettro il ginosino Giuseppe Gentile; saranno venti i concorrenti, divisi tra donne e uomini.

Nuova la coreografia di Angelo Mastrangelo che prevederà anche un bellissimo momento scenico con bimbi di varie generazioni, in una sorta di Omaggio alla Vita, pensato dal conduttore Giuseppe Stigliano e dalla coordinatrice della giuria Giulia Ciminelli.

L’ultimo atto si svolgerà mercoledì 5 agosto 2020, a partire dalle ore 21:00, nella centralissima Piazza Kennedy a Castellaneta Marina, con la proclamazione dei vincitori.

In scaletta defilè di moda, sfilate in costume da bagno, accessori mare e in casual, ma anche esibizioni canore, danzanti e comiche.

Il concorso è abbinato anche quest’anno alla finale nazionale del concorso di bellezza Venere d’Italia del patron Pietro Cortese di cui Stigliano è direttore artistico, e che vedrà le sue fasi finali a settembre in Campania: nel corso della serata saranno scelte ben quattro finaliste.”