Giovedì -ore 21- dinanzi all’ Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, il Flash mob “100 ospedali per Gaza”

Giovedì 2 ottobre dalle ore 21.00 la rete delle operatrici e degli operatori sanitari #DigiunoGaza ha promosso un flash mob in 100 ospedali di tutta Italia per esprimere solidarietà al popolo palestinese, condannare il genocidio in corso e ricordare i 1.677 sanitari uccisi a Gaza. A MATERA l’appuntamento è dinanzi all’Ospedale Madonna delle Grazie. L’invito è rivolto a tutto il personale sanitario, cittadini, associazioni e chiunque voglia opporsi a questa barbarie ad aderire al flash mob portando davanti all’ospedale della propria città o dove lavora torce, lampade, lumini, candele o anche solo il proprio cellulare. Alle ore 21 verranno accese tutte insieme, in tutta Italia le fonti di luce per illuminare simbolicamente la notte di Gaza e per ricordare gli oltre 60mila palestinesi uccisi in questi ultimi due anni dall’esercito israeliano, tra cui 1.677 sanitari i cui nomi saranno ricordati in una lettura collettiva durante il flash mob. L’iniziativa segue la giornata nazionale di digiuno del 28 agosto, che aveva visto l’adesione di oltre 30 mila operatori del Servizio sanitario. Adesioni in tutto il Paese.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.