Giovedì l’accensione dell’albero di Natale più grande della Basilicata

“Torna ad illuminarsi, per la 19^ volta, il versante della torre di Satriano in Tito (PZ) che si affaccia verso Tito (PZ), con l’accensione dell’albero di Natale più grande della Basilicata.” Lo si apprende da una nota che così prosegue: “L’installazione, curata come sempre dall’Anspi Carità, con il sostegno ed il patrocinio dell’amministrazione comunale di Tito, il patrocinio dell’UPI di Basilicata. Rinnovata anche la partnership con l’azienda Basilicata Energia luce & gas, che fornirà gratuitamente l’energia elettrica necessaria ad illuminare l’albero, ed un importante sostegno dalla Vetreria Meliante, “professionisti del vetro”. Appuntamento, Giovedì 08 Dicembre, alle ore 20:00 nella villa comunale Europa, dopo i saluti istituzionali, la sagoma natalizia sarà teleattivata da Maria Soave, giornalista lucana del TG1 RAI.”

“L’albero di Natale più grande della Basilicata, illuminerà, come da tradizione, il nostro territorio durante il periodo natalizio, facendo da cornice ad una serie di eventi, che arricchiscono il cartellone de “LA BIANCA STAGIONE DI TITO”, destinati sia alla comunità titese che ai visitatori che avranno piacere di raggiungere la nostra cittadina durante le festività. Tante le attività, che questa amministrazione ha inteso promuovere direttamente o patrocinare, come nel caso di altre associazioni proponenti – sottolinea Fabio Laurino, vicesindaco di Tito e assessore alla cultura – per condividere con grandi e piccoli, lo spirito del Natale. Partiamo, come da tradizione, con l’accensione dell’albero di Natale più grande della Basilicata preparandoci a festeggiare, il prossimo anno, la sua 20°edizione”.

“Anche quest’anno abbiamo scelto di teleattivare l’Albero dalla villa comunale Europa, postazione naturale per eccellenza per la visione panoramica dell’accensione”, – aggiunge Giuseppe Palazzo, presidente dell’Anspi Carità di Tito – “La spinta a continuare nella realizzazione di quest’evento è sempre l’intento di contribuire con l’Albero di Natale ad inviare simbolicamente un messaggio di pace e serenità a quanti verranno raggiunti dalla sua luce. A questo si aggiunge oggi un forte messaggio di richiamo alla sostenibilità ambientale che già dallo scorso anno, con un’onerosa opera di efficientamento energetico, ha permesso di riconvertire con luci a tecnologia led, tutti i punti luminosi che formano la sagoma dell’Albero, riducendo di oltre dieci volte la potenza precedentemente necessaria. Voglio come sempre rivolgere il mio ringraziamento a quanti sostengono l’iniziativa, ai volontari Anspi, in particolare quelli che hanno il ruolo di “Alberioli” per la parte realizzativa, oltre al supporto tecnico, come sempre gratuito, dello Studio “Due Esse” del geom. Salvia Salvatore, nostro partner sin dalla prima edizione.

Le diecimila luci a led, distribuite lungo un profilo di 1950 metri retto da 385 pali, resteranno accese fino al 6 gennaio prossimo, dalle ore 17:00 alle ore 03:00 del mattino. Come di consueto, dal 1° gennaio, sarà visibile sulla sagoma illuminata il cambio dell’anno.”