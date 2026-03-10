Giovedì a Matera le ragioni del NO con Calò (segreteria nazionale ANPI) e Bachelet (Comitato nazionale NO al referendum)

Continua la mobilitazione del fronte del “NO” alla legge Nordio in vista dell’appuntamento referendario del 22 e 23 marzo. Giovedì 12 marzo, alle ore 18:00, la Sala Convegni della Camera di Commercio di Matera ospiterà una iniziativa pubblica dal titolo emblematico “NO a una giustizia debole con i forti e forte con i deboli“, vedrà la partecipazione di esponenti di spicco del panorama sindacale, dell’associazionismo e del mondo giuridico. L’obiettivo dell’incontro è sensibilizzare la cittadinanza su quello che gli organizzatori definiscono un attacco ai principi costituzionali e all’equilibrio della democrazia.

I lavori saranno introdotti da Fernando Mega, Segretario Generale della CGIL Matera e Basilicata, e coordinati da Giulia Adduce (Segreteria CGIL Matera). Sono previsti gli interventi dell’avvocato Michele Porcari, Presidente del Comitato Provinciale per il NO, di Vincenzo Calò, Segretario Nazionale dell’ANPI e di Giovanni Battista Bachelet, Presidente del Comitato Nazionale per il NO al referendum costituzionale. Mentre le conclusioni saranno affidate a Michela Carmentano, della Segreteria CGIL Matera. A dare forza all’iniziativa è l’eterogeneità del fronte che ha aderito all’appello dai sindacati (CGIL, SPI) ai partiti politici (PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Rifondazione Comunista), passando per il mondo dell’associazionismo civile e ambientale come ANPI, Legambiente, Libera, Arci, Federconsumatori e realtà locali come Progetto Comune Matera e l’Associazione Amici della Biblioteca.

