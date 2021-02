Materani in Movimento

Dialoghi ai tempi della pandemia

Leo Montemurro CNA Basilicata

Giovedì 18 Febbraio alle ore 19

“Siamo alla 15esima delle “interviste informali” di Materani in movimento -dialoghi ai tempi della pandemia, format nato da un’idea di Fabiola Masciandaro, operatrice turistica e socia della Pro Loco di Matera, per ricreare a tutti gli effetti un “vicinato virtuale” e coltivare il valore della condivisione con la comunità di progetti innovativi e idee di successo portati avanti da persone che vivono e lavorano nella nostra città.”

E’ quanto spiegato in una nota che cos’ prosegue:

“Il progetto nasce per conoscere e conoscersi mediante una serie di “chiacchierate culturali”, gettando le basi di proficue relazioni e nuove progettualità.

In questa nuova “intervista informale”, che si terrà Giovedì18 Febbraio alle ore 19 , coinvolgeremo Leonardo Montemurro, presidente di CNA Basilicata.

Fondata nel 1946, la CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e Media Impresa, costituisce la più grande associazione di rappresentanza distribuita sul territorio nazionale e garantisce servizi, consulenze e informazioni a sostegno della piccola impresa e dello sviluppo del comparto.

Con Leonardo faremo il bilancio dell’anno appena passato e il punto sulla situazione attuale, parleremo dell’impegno del CNA nel dare supporto alle imprese e anche rispetto alle esigenze del territorio, soprattutto riguardo alle carenze della santità lucana durante l’emergenza.

Grazie alle imprese e ai tanti volontari, CNA Basilicata ha messo in campo una serie di iniziative a sostegno della sanità, per esempio fornendo 5000 calzari all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, quando questi dispositivi erano indispensabili per garantire la sicurezza del personale, proponendo così un esempio di solidarietà replicato poi in altre regioni.

Analizzeremo, inoltre, il trend registrato durante la scorsa estate nella nostra regione e soprattutto a Matera, in cui ci sono stati eclatanti segnali di ripresa,pur riuscendo a contenere i numeri del contagio, che ci fanno sperare in una nuova stagione all’insegna della crescita, con il comparto turistico in prima linea.

Aspettiamo come sempre, le domande che vorrete scrivere durante la diretta e che Fabiola rivolgerà al presidente del CNA.

Diversi gli ospiti già intervistati, tra cui l’artista Paola Di Serio, il dott. Rocco Toscani di Biolabor, Don Angelo Tataranni, la psicologa clinica Rosalia Paradiso, Martina Ripoli proprietaria dell’affittacamere Myricae, Ilenia Melodia autrice del blog Ile’s cafè, l’artista Pino Oliva, Paolo Barbaro dell’azienda metalmeccanica Metalbi Srl e Antonio Cappiello graphic designer autore della locandina di Materani in Movimento, Antonella D’Ercole project manager di Lucana Sistemi e ARSchooInnovation, Francesco Linzalone di Slow Food Matera e Emanuele Loperfido dell’azienda agricola Ciciddo, l’astronomo con forte senso civico Francesco Vespe, Valentina Zattoni e Michele De Ruggeri del Circolo La Scaletta, Silvia Paragine e Greg Foster di Beautiful Basilicata, l’attore e regista materano Antonio Andrisani e numerosi quelli da ascoltare tra cui: Paola Paolicelli, Anna Maria Cammisa, Paola Cefaliello, Francesco Berardone, Angelo Cannarile e Anna Maria Losignore, Renato Favilli, Francesco Gallipoli, Rossana Cardinale, Eustachio Muscaridola, Paolo e Andrea Santeramo, Luca Petruzzellis, Donato Addesso e Vitantonio Lombardo.”

L’intervista andrà in onda domani, Giovedì 18 Febbraio alle ore 19.

