Giovani sguardi sul nuovo mondo: Appuntamento con l’Orchestra Magna Grecia

Domenica 3 agosto alle ore 21.00, la splendida Terrazza Lanfranchi di Matera ospita il concerto “Giovani sguardi sul Nuovo Mondo”, nuovo appuntamento della VIII edizione del Matera Festival – Museo in Sinfonia, a cura dell’Orchestra della Magna Grecia e di Basilicata Circuito Musicale.

Sul podio, il direttore Giuseppe Stillitano, alla guida della Orchestra Giovanile della Magna Grecia, giovane compagine orchestrale che sta riscuotendo consensi in tutta Italia per l’energia e la qualità delle sue interpretazioni. Solista al pianoforte sarà Sebastiano Brusco, musicista di solida carriera, noto per il suo stile elegante e comunicativo.

In programma, due capolavori del repertorio romantico: la Sinfonia n. 9 “Dal Nuovo Mondo” di A. Dvořák, un ponte sonoro tra Vecchio e Nuovo Continente, scritto durante il soggiorno americano del compositore ceco, ricco di suggestioni folk, slanci lirici e visioni sinfoniche potenti.

A seguire, il Concerto per pianoforte n. 1 di F. Chopin, un gioiello di virtuosismo e poesia, in cui il pianoforte canta con una voce intima e nobile, tra pagine di struggente bellezza.

Con un biglietto d’ingresso simbolico di 5 euro, il concerto si pone l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico alla musica sinfonica, valorizzando allo stesso tempo i giovani interpreti e offrendo alla città uno spettacolo di alta qualità in un contesto paesaggistico e culturale unico.

“MATERA FESTIVAL – Museo in Sinfonia” è organizzato da Orchestra Magna Grecia e Basilicata Circuito Musicale, in collaborazione con Museo Nazionale di Matera e Comune di Matera, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Basilicata. Prezioso il sostegno delle attività imprenditoriali locali: Heidelberg Materials, Bawer, Grieco Abbigliamento, De Angelis Bus, Farmacia D’Aria, Bottega Ottica, Falco Grillaio.