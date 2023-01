Giorno della Memoria. A Roma una mostra su Elisa Springer

Come non ricordare la concittadina onoraria materana (10 dicembre 2002) Elisa Springer, i suoi incontri con i giovani, insieme al compianto Filippo Zollino dell’associazione 21 settembre 1943 , per presentare i suoi libri ? E poi i tanti tentativi andati a vuoto di aprire in città un ”Museo della Memoria” con un suo lascito documentale e con un progetto fatto di tante promesse per destinare a quell’iniziativa parte dell’ex scuola Media ”Alessandro Volta”? Restano le sue opere, la sua vita di sacrifici. La ricordiamo con piacere e riconoscenza per l’eredità lasciata a quanti come Francesca Lopane, Francesco Ambrico, tra Basilicata e Puglia ne tengono vivo il ricordo sempre. E in particolare quando ricorre il 21 settembre 1943 giornata della Liberazione per Matera o quella della Shoah. Il prossimo 24 gennaio, su iniziativa del forum austriaco di Cultura ci saranno, a Roma, l’inaugurazione di una mostra e una esibizione musicale. Un piccolo contributo, significativo, di alto valore ideale per la testimonianza che Elisa Springer ha saputo portare avanti fino alla fine. Ma occorre fare di più per contrastare i tentativi, sommersi o palesi, di ridimensionare libertà e diritti o di soffocare il desiderio di libertà che viene da donne, uomini, giovani di vari Paesi, Occidente compreso, La vita e il sacrificio di Elisa Springer è stato ed è anche questo.



INAUGURAZIONE MOSTRA E READING MUSICALE | GIORNO DELLA MEMORIA

Elisa Springer

24 gennaio 2023 | 18:30

Roma – Forum Austriaco di Cultura, Viale Bruno Buozzi 113

Elisa Springer (1918 Vienna – 2004 Matera) si è fatta instancabile testimone della persecuzione del regime nazista nelle scuole italiane fino alla sua morte nel 2004: nata a Vienna nel 1918, sopravvive all’Olocausto anche grazie a un matrimonio di facciata con un cittadino italiano.

La sua storia è raccolta in due libri da cui l’attrice e regista Maria Inversi leggerà alcuni passaggi a rievocare le memorie di Elisa Springer, presentate anche attraverso alcuni brani interpretati dalla pianista e cantante Goar Faradzhian.

Introducono la mostra la curatrice Sabine Apostolo (Museo Ebraico di Vienna), Francesca Lopane (Fondazione Elisa Springer A-24020) e il cugino di Elisa, Hans Bauer.

inaugurazione mostra

ELISA SPRINGER Il silenzio eloquente della memoria

La mostra si svolge in collaborazione con il Museo Ebraico di Vienna (JMW) e la Fondazione Springer A-24020

Rimane aperta al pubblico fino al 17 febbraio 2023 (lun-ven ore 09-17)



reading musicale

ELISA SPRINGER Il silenzio dei vivi

drammaturgia e regia di: Maria Inversi

voce soprano e pianoforte: Goar Faradzhian

Elisa Springer aveva ventisei anni quando venne arrestata e deportata ad Auschwitz con il convoglio in partenza da Verona il 2 agosto 1944. Salvata dalla camera a gas dal gesto generoso di un Kapò, Elisa vive e sperimenta tutto l’orrore del più grande campo di sterminio nazista. Ben presto ridotta a una larva umana, umiliata e offesa, anche nel corso dei successivi trasferimenti a Bergen Belsen, il campo dove morì tra gli altri Anne Frank, e a Theresienstadt, riuscirà a tenere vivo nel suo animo il desiderio di sopravvivere alla distruzione. La sua forza e una serie di fortunate coincidenze le consentono di tornare tra i vivi, dapprima nella sua Vienna natale e poi in Italia, dove all’inizio della persecuzione nazista contro gli ebrei d’Europa, spinta dalla madre, aveva cercato rifugio.

Da questo momento e per cinquant’anni la sua storia cade nel silenzio assoluto: nessuno sa di lei, conosce il suo dramma; nessuno vede (o vuole vedere) il numero della marchiatura di Auschwitz che Elisa tiene ben celato sotto un cerotto. Il mondo avrebbe bisogno della sua voce, della sua sofferenza, ma le parole non bastano a raccontare il senso del suo dramma infinito e sempre vivo. La sua vita si normalizza, nasce un figlio. In quegli anni è proprio la maternità il segno della sua riscossa contro i carnefici. Cinquant’anni dopo proprio questo figlio, Silvio, vuole capire, sapere e lei, per amore di madre, ritrova le parole che sembravano perdute. (Marsilio)

Maria inversi si diploma come attrice, si laurea in lingue e letterature straniere e in giornalismo. Segue corsi superiori di teatro alla Sorbonne censier III. Studia regia e danza con più maestri. Scrittrice e regista di teatro, ha pubblicato una ventina di testi teatrali, drammaturgie, poesie, e un romanzo con Castelvecchi nel 2022. Conduce seminari e ha tenuto lezioni a Roma 3.

