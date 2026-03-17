Giornate FAI di Primavera 2026, 21 – 22 marzo: la Fabbrica del Carro della Bruna apre le porte al pubblico

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 la Fabbrica del Carro della Bruna di Matera sarà tra i luoghi protagonisti delle Giornate FAI di Primavera, il grande evento culturale nazionale organizzato dal FAI – Fondo Ambiente Italiano che, ogni anno, apre al pubblico centinaia di siti normalmente non visitabili o difficilmente accessibili.

Nel rione Piccianello, presso il Recinto Marconi, sarà possibile entrare in uno dei luoghi più simbolici e identitari della tradizione materana: la Fabbrica del Carro della Bruna, spazio in cui prende forma il grande manufatto in cartapesta destinato a diventare il Carro Trionfale della Festa della Bruna.

Le visite si svolgeranno nei seguenti orari:

Sabato 21 marzo: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso ore 17:30)

Domenica 22 marzo: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso ore 17:30)

Le Giornate FAI di Primavera sono una straordinaria occasione per scoprire e valorizzare i luoghi e delle tradizioni del territorio. In questo contesto, anche quest’anno la Fabbrica del Carro della Bruna apre le proprie porte offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere da vicino il cuore creativo e simbolico della festa materana.

Durante le Giornate FAI di Primavera i visitatori potranno accedere ai diversi ambienti della Fabbrica e scoprire due percorsi strettamente legati tra loro. Da un lato la mostra “Amicta”, allestita al primo piano, dedicata alle trasformazioni degli abiti della Madonna della Bruna dal XIII secolo ad oggi; dall’altro l’opificio in cui l’artista cartapestaia Francesca Cascione è al lavoro sulle sculture e sui decori in cartapesta che vestiranno il Carro Trionfale 2026.

Il percorso di visita consentirà inoltre, in via del tutto straordinaria, di osservare da vicino anche la sala in cui il carro è in fase di allestimento. Un’occasione rara ed esclusiva, poiché per tradizione la nuova macchina del trionfo non è visibile al pubblico durante la sua costruzione.

La visita ai siti presenti nella Fabbrica del Carro si configura così come un viaggio simbolico e culturale che accompagna il visitatore alla scoperta del profondo legame tra arte, devozione e identità popolare. La pratica della vestizione della Madonna e quella della realizzazione del carro condividono infatti la stessa matrice spirituale: il desiderio di rendere visibile, attraverso la bellezza e il lavoro artigianale, la dimensione del sacro che da secoli anima la festa materana.

Le visite saranno curate dagli Apprendisti Ciceroni dell’IIS “Isabella Morra” e del biennio IIS Duni-Levi – Liceo Classico, protagonisti di un percorso di valorizzazione del patrimonio culturale che coinvolge attivamente le giovani generazioni.

«Aprire la Fabbrica del Carro alle Giornate FAI di Primavera significa condividere con la comunità e con i visitatori uno dei luoghi più significativi della nostra tradizione», afferma il presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna, Bruno Caiella. «Qui prende forma, mese dopo mese, il carro trionfale che il 2 luglio diventa il simbolo della devozione del popolo materano. Mostrare questo luogo durante la fase di costruzione rappresenta un’opportunità preziosa per far conoscere non solo il lavoro degli artisti e degli artigiani della cartapesta, ma anche il valore spirituale e identitario che la Festa della Bruna custodisce e tramanda da secoli».