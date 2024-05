Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla: a Marconia l’iniziativa ‘AISM Informa’

In occasione della Giornata mondiale della Sclerosi Multipla, il prossimo 30 maggio alle 9.30, il cineteatro Rinascente, a Marconia, ospiterà l’iniziativa ‘AISM Informa‘, un evento di sensibilizzazione organizzato dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla APS/ETS (AISM) in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali e con il patrocinio del Comune di Pisticci. “L’iniziativa -si spiega in una nota- ha lo scopo di presentare AISM e la sclerosi multipla attraverso il laboratorio esperenziale ‘Senti come mi sento’, creato per provare sensazioni, emozioni, sintomi frequenti e difficoltà di chi convive con la sclerosi multipla. All’evento parteciperanno anche gli studenti delle classi di terza media del Comune. L’incontro sarà l’occasione per presentare l’’Agenda 2025′ e la ‘Carta dei Diritti’ per le Persone con Sclerosi Multipla e patologie correlate, loro familiari e caregiver. Il Sindaco Domenico Albano sottoscriverà la Carta dei Diritti, riaffermando l’impegno alla collaborazione tra istituzione e AISM. In serata, Palazzo Giannantonio a Pisticci e la Torre di Marconia si illumineranno di rosso. L’AISM opera da oltre 50 anni sul territorio nazionale in favore delle persone affette da sclerosi multipla e delle loro famiglie, offrendo una serie di servizi essenziali per migliorare la qualità di vita di chi vive con questa malattia. Al seguente link è possibile visionare la Carta dei diritti –> https://agenda.aism.it/2022/download/Carta_dei_diritti_2022.pdf

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.