“Giornata Internazionale dei Leo Club” dedicata alla poesia

Venerdì 5 Dicembre il Lions Club Matera Host e il Leo Club Matera 2019 celebreranno la Giornata Internazionale dei Leo Club dando vita ad una manifestazione che avrà luogo nella Sala Consiliare della Provincia di Matera dalle 15:30 alle 19:00.

L’incontro, dal titolo “Poesie senza confini”, vedrà scrittori e operatori culturali a confronto. Dopo i saluti istituzionali da parte del Presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini, seguiranno quelli di Maria Martino, Youth Camp & Exchange Chairperson (Ycec) e Leo Advisor per il Lions Club Matera Host, e in collegamento video di Francesco Persampieri, Presidente del Distretto Leo 108 Ya, e di Carmen Cornacchia, Presidente del Leo Club Matera 2019.

Francesca Lacalamita, Presidente del Lions Club Matera Host, coordinerà gli interventi di:

– Giovanni Di Lena, Presidente Ce.C.A.M (Centro Cultura Arte Magna Grecia) di Marconia, sul tema “Cultura e sociale”;

– Vincenzo Paolicelli, Presidente Associazione Rataplan, sul tema “Teatro e poesia”;

– Lucia Tornabene, Presidente Ass. Culturale E.T.S., sul tema “Di versi in versi: La poesia che racconta l’anima”;

– Maria Antonella D’Agostino, Presidente Ass. Matera Poesia 1995, che svilupperà “L’importanza del messaggio”;

– Il Laboratorio “La poesia che cura” con letture di Rosa Loponte, Nancy Lucia Grande, Vincenzo Risimini, con gli studenti dell’I.C. Semeria-Minozzi-Festa di Matera.

La conclusione sarà affidata a Liliana Caruso, Past Presidente del Consiglio dei Governatori Lions del Multidistretto Italia.

I Leo Club fanno capo al Lions International e sono presenti in tutta Italia con oltre 2700 soci. L’organizzazione si articola in Club, composti da ragazze e ragazzi di età compresa tra i 12 e i 30 anni. Essi operano con spirito di amicizia e solidarietà promuovendo attività a servizio della comunità locale. A Matera sono presenti con il Leo Club Matera 2019.