Giornata del Mare al Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera con la Lega Navale Italiana

“In occasione della Giornata del Mare 2025, la Lega Navale Italiana – Sezione di Matera Magna Grecia promuove un’importante iniziativa dedicata all’educazione marina e alla cultura del mare, che si terrà presso il Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera il giorno 11 aprile a partire dalle ore 11,00.” E’ riportato in una nota in cui si specifica che “L’evento mira a sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza della tutela dell’ambiente marino e costiero, considerato patrimonio naturale, culturale e identitario del nostro Paese. La giornata si aprirà con i saluti istituzionali della Dirigente scolastica prof.ssa Maria Luisa Sabino, del Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, del Presidente Nazionale della Società Nazionale di Salvamento, Fortunato Comparone, e del Presidente Nazionale della Lega Navale Italiana, Amm. Donato Marzano. A seguire, si terranno gli interventi di: Nicola D’Alessandro, per l’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare; Marco Pagano, esperto in cultura e promozione del mare; Enrico Massocchi, per la Lega Navale Italiana – Sezione Matera Magna Grecia; Manuel Chiappetta, rappresentante del GAL Pesca – La Cittadina del Sapere, con un contributo educativo rivolto agli studenti; Prof. Michele Greco, Pro Rettore dell’Università della Basilicata. A moderare l’incontro sarà Francesco Bianchi, dell’Osservatorio Nazionale Prevenzione degli Annegamenti, figura di riferimento a livello nazionale nel campo della sicurezza in ambiente acquatico. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e crescita, volto a promuovere una nuova coscienza ambientale, il rispetto per il mare e le sue risorse, nonché l’importanza della prevenzione e della formazione per una fruizione consapevole del nostro patrimonio marino.”

