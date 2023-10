Giornata dei borghi . Tutti a Castellaneta !

Se siete spinti dalla curiosità e volete scoprire luoghi, saperi e sapori…di una città dalle tante attrattive, a cominciare da quella di Rudy Valentino oggi, domenica 15 ottobre, non potrete che raggiungere Castellaneta in provincia di Taranto. L’ opportunità è offerta dalla Giornata nazionale dei borghi autentici e con un ricco programma di eventi che vi impegnerà, ne siamo certi fino a sera, e con la promessa di ritornare. Passate parola e fate girare questo articolo.



Comune di Castellaneta

Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive

Comunicato Stampa

Giornata Nazionale dei Borghi Autentici

Castellaneta

Domenica 15 ottobre 2023

Castellaneta – Domenica 15 ottobre 2023 si svolgerà la Giornata Nazionale dei Borghi Autentici e Castellaneta ospiterà l’evento con una giornata speciale comprendente molte le iniziative messe in campo nella cittadina Castellanetana per l`intera giornata: parola chiave il Food & Turismo.

Alle ore 10:00, presso le Officine Mercato Comunale c’è la testimonianza della food blogger Anna Gentile, in arte Anna The Nice, che ci esporrà il suo progetto, nato da una semplice passione personale per la cucina pugliese e divenuto un lavoro, che si fonda sulla volontà di trasmettere ai numerosi turisti che giungono nella regione Puglia, una esperienza che prescinde dalla mera trasmissione di ricette e che coinvolge il viaggiatore in una vera “experience” di gusto ed emozionale.

Poi sarò possibile degustare, grazie alla trattoria urbana Casa 28, leccornie locali e vedere la proiezione del videoclip “Si vive bene al sud” di Flavia Ripa.

Le vie del centro storico ed i palazzi storici saranno il teatro di laboratori per la realizzazione di cartellate e pasta fatta in casa, grazie alle sapienti mani delle massaie locali capaci, non solo di condividere la loro esperienza ma, soprattutto, di trasmettere il forte legame fra il cibo e l`ospitalità.

Nel pomeriggio, dalle ore 17:00, ci saranno numerose iniziative condotte da alcune associazioni locali: apertura delle chiese di Santa Maria del Rifugio, San Giuseppe, Santa Chiara, Santa Caterina, San Giovanni, Cattedrale e degli antichi ipogei di San Domenico ed il foveario di San Pietro.

Resterà aperto e gratuito il Museo Rodolfo Valentino e, sempre dedicata al mito del cinema muto, la mostra presso il Palazzo San Domenico.

Laboratori creativi per bambini, visite guidate gratuite, artisti di strada, musica e burattini, animeranno l`intero centro storico.

Una festa per il palato che vuole tuttavia coinvolgere tutti i sensi, da non perdere.



G.A.L. LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVIN

Comunicato Stampa

Gal Luoghi del mito: chiusa con successo la serie di incontri di consultazione per la nuova strategia di sviluppo locale

Castellaneta – Si è chiusa con diffuso apprezzamento e una nutrita partecipazione di uditori la serie di incontri di consultazione, organizzata dal Gal Luoghi del Mito e delle Gravine, per la definizione della nuova strategia di sviluppo locale 2023-2027.

Da Ginosa a Laterza, passando per Castellaneta; da Palagiano a Palagianello e poi Massafra e Mottola: i sette comuni ricadenti nel territorio di competenza del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine, rappresentati dai rispettivi sindaci, hanno mostrato enorme disponibilità spalancando le porte delle case comunali ad associazioni, imprenditori e semplici cittadini. In tanti, nel corso degli incontri, sono intervenuti ed hanno ascoltato attentamente i preziosi consigli e gli interventi dei tecnici invitati dal Gal a relazionare.

«Nel recente passato – ha riferito il presidente Raffaele Ignazzi del Gal Luoghi del Mito – abbiamo offerto a tutti la possibilità di fare progettualità, occupandoci dello sviluppo del territorio partendo dal basso. Ci auguriamo di continuare a farlo anche con la nuova strategia di sviluppo».

«Contiamo su un Gal nuovamente unificato – ha aggiunto il presidente – che finalmente è tornato a comprendere anche Palagiano con le sue bellezze e le sue peculiarità. Ora abbracciamo un territorio molto vasto che va tutelato e sviluppato in tutti i suoi settori».



«Auspichiamo che questo programma ci consenta di ottenere finanziamenti utili all’itero territorio» – ha rimarcato la dottoressa Maria Gigante, responsabile amministrativa e finanziaria del Gal Luoghi del Mito. «Vogliamo continuare – ha aggiunto – a donare nuovi risvolti ad un territorio che si indentifica con le sue gravine, la nostra peculiarità, affinché siano un trampolino di lancio sul prossimo futuro, non solo a livello turistico ma anche agricolo e pensiamo ai tanti prodotti d’eccellenza che identificano l’arco ionico occidentale».

Terminata positivamente la serie di consultazioni si punta alla candidatura in Regione della proposta di strategia di sviluppo locale (SSL) del GAL, da finanziare con le risorse dell’intervento Puglia SRG06 – “LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale”.

C’è tempo fino a lunedì 16 ottobre e in ballo, per l’intero territorio, ci sono risorse importanti pari a circa 5 milioni e mezzo di euro.

L’obiettivo del Gal è quello di dar continuità alle programmazioni precedenti, di offrire alle aziende l’opportunità di proseguire il processo di sviluppo delle loro attività imprenditoriali e di agevolare le pubbliche amministrazioni con nuove risorse utili allo sviluppo del territorio.