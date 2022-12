Gigi D’Alessio ”amico” di Matera in concerto a Capodanno

Affetto, amicizia, amore e l’atmosfera giusta, quella della Città dei Sassi, per una notte di Capodanno con un cantante, Gigi D’Alessio, che continua a riscuotere successi da fans di varie generazioni. Ne avremo conferma a Matera con una serata che si annuncia da ”tutto esaurito” come emerso a Palazzo Malvinni- Malvezzi, dalla conferenza stampa di presentazione dell’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale e da Telenorba. L’emittente trasmetterà la serata -condotta da Veronica Pellegrino e Mauro Dal Sogno- con una diretta tv a partire dalle 23.00, e collegamenti con il capodanno di Canale 5 da Bari e Genova. Saranno 50 i brani, che ripercorreranno 30 anni di carriera con i maggiori successi in lingua italiana e napoletana, caratterizzeranno la scaletta del concerto di Capodanno. Ad annunciarlo lo stesso Gigi, che in città con la famiglia, si è esibito già due volte in passato a Matera al Teatro Duni e alla Cava del Sole.



” Matera -ha detto il cantante – è città particolare, antica e moderna. Mi sento anch’io così. Matera resterà capitale della cultura e d’esempio per tutto il Sud per quanto ha fatto e potrà fare. La mia ricchezza è il pubblico e vedere dopo anni le ragazzine di un tempo che venivano ai concerti e adesso ritornano, madri, con i figli è una vittoria” . Fuori, in piazza Duomo, lo hanno atteso alcune fans provenienti dalla Sicilia per un selfies, un autografo. Prassi alla quale Gigi si è prestato volentieri, posando sul balcone del palazzo gentilizio per esclamare ” E’ uno spettacolo!”. Un apprezzamento sincero, da ”amico di Matera”, disponibile a tornare. Lo ha fatto con Tele e Radionorba e lo farà ancora se la città lo chiederà.



Del resto la stima è reciproca, come emerso nel corso della conferenza stampa, che ha visto la partecipazione oltre che del cantante, del sindaco di Matera Domenico Bennardi , del presidente della Provincia Piero Marrese , dell’assessore alla mobilità urbana Michelangelo Ferrara e del comandante della Polizia Municipale Paolo Milillo e dei conduttori della serata. Pane, olio e vino della buona tavola locale son stati il ”La” per un biglietto da visita dell’ospitalità apprezzati da Gigi, che ha avuto modo di parlare del suo rapporto con il pubblico, con Sanremo che apre le porte…ma che potrebbe chiudere anche quella di casa, con il successo al quale ambiscono tanti giovani. Senza sacrifici, oltre alla stoffa, si fa poca strada. E Gigi è un esempio di successo esemplare. Al concerto, gratuito, che si terrà sul piazzale del castello Carlo Tramontano, si potrà accedere a partire dalle 19.30 e con una capienza massima di 3750 spettatori. Ancora poche ore e poi la notte materana di Gigi, preceduta dalle prove. I fans scalpitano e ripeteranno a memoria successi come ” Tu che ne sai”, ” Annarè” , ” Non dirgli mai” , ”Assaje”e tanti altri. E c’è attesa, come abbiamo sentito all’esterno, per quello che farà nel 2023. Duetti? puo’ darsi. Qualcuno tra i fans lo vorrebbe con Clementino, il rapper napoletano con il quale partecipa alla giuria di The Voice Senior, altri con Michael Bublè. Ma si attendono che anche eventi ,come ” Battiti Live” ,possano tornare a Matera. C’è tempo. Buon anno, intanto, in italiano, napoletano e materano e in tutte le lingue che si mescoleranno sul piazzale del Castello nella notte di Capodanno.



COME ACCEDERE ALL’AREA DEL CONCERTO

COMUNICATO STAMPA

Notte di San Silvestro: divieti e restrizioni alla mobilità urbana nell’area del Castello Tramontano

Entra nel vivo l’atmosfera del Capodanno in città, con il clima di festa ma anche le prescrizioni da osservare nell’area del castello Tramontano, dove a partire dalle ore 23 di domani 31 dicembre si terrà il concerto del cantautore Gigi D’Alessio. Per consentire l’accesso all’area in massima sicurezza, il sindaco, Domenico Bennardi, l’assessore alla Mobilità urbana, Michelangelo Ferrara, e il dirigente della polizia locale, Paolo Milillo, informano cittadini e turisti sulle modifiche alla viabilità, adottate per garantire l’afflusso e l’incolumità dei partecipanti, in numero massimo di 3.750 nell’area del concerto.

AREE SOSTA E DIVIETI

Per offrire la più ampia possibilità di sosta ai veicoli delle persone che

intenderanno partecipare all’evento, sarà destinata l’area di sosta di via A. M. Di Francia esclusivamente ad autoveicoli, mentre dalle ore 7 del 31 dicembre alle ore 3 del 1 gennaio 2023, sarà interdetta la sosta a camper, roulotte, autocaravan e mezzi similari, che in caso di mancato rispetto del divieto saranno rimossi. Il divieto di sosta e transito con rimozione coatta sarà istituito, dalle ore 7 del 31 dicembre 2022 alle ore 3 del 1 gennaio 2023, e comunque fino a cessate esigenze, lungo via Castello (ambo i lati), nel tratto compreso fra l’intersezione con via Lanera e la stradina di collegamento fra la rotatoria di via A.M. Di Francia e via Castello. Lungo via Lanera, invece, sarà interdetto al transito ed alla sosta, dalle ore 16 del 31 dicembre, il tratto tra via Lucana e la scuola “Nicola Festa”. I residenti di via Castello potranno accedere sino al civico numero 12, dal tratto di strada a senso unico, procedendo con la massima cautela in senso contrario a quello normalmente previsto.

I POSTEGGI CONSENTITI

Gli automobilisti potranno usufruire dei parcheggi gratuiti di via Lanera (Università degli Studi di Basilicata – Posti per auto: 240, più 70 nell’area campus), oltre a quelli a pagamento di via Pasquale Vena (130 posti) e via Saragat (285 posti). Sono state individuate, inoltre, aree di sosta libera su strada pubblica in via Della Quercia, fino ad esaurimento disponibilità. Gli eventuali autobus di linea da comuni e regioni limitrofe, dovranno sostare in piazza Matteotti, dove potranno restare fino alla fine dell’evento.

POSTI RISERVATI ED ACCESSO GARANTITO AI DIVERSABILI

Le persone diversamente abili in carrozzina, nel numero massimo di trenta (30) oltre ai rispettivi accompagnatori (nel numero di 1), potranno accedere previa registrazione sul portale “Matera Welcome”, con procedura che prevede l’emissione di un codice alfanumerico da esibire allo stuart presente all’ingresso loro riservato dalla parte alta di via Castello, dove sono stati individuati stalli di sosta dedicati e accessibili dalla stradina di collegamento tra via A.M. Di Francia e via castello (palazzo Regione Basilicata/ liceo Classico). Nell’area del concerto ci saranno spazi loro riservati, ma chi volesse accedere dall’area pedonale e posizionarsi in altra zona del parco ne ha piena facoltà.

ACCESSO PEDONALE E ORARI

L’accesso pedonale sarà esclusivamente consentito da via Lanera, intersezione via Castello, e dall’ingresso carrabile che dall’interno del parco “Giovanni Paolo II” conduce su via Castello. L’accesso avverrà a partire dalle ore 19 per i diversamente abili, e dalle ore 19.30 per tutti, sino alla capienza massima di 3.750 persone.

TRASPORTO PUBBLICO URBANO

Le linee del trasporto pubblico urbano subiranno parziali modifiche nel percorso e negli orari, come comunicato dalla ditta che gestisce il servizio con i propri canali informativi.

DIVIETI E SICUREZZA

È severamente vietato (come stabilito da una precedente ordinanza sindacale) introdurre nell’area del concerto bottiglie in vetro o lattine, spray urticanti e fuochi pirotecnici/materiale esplodente in genere. Le eventuali bottiglie di plastica si potranno trasportare purché senza tappo.

Matera, 30 dicembre 2022