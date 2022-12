Gigi D’Alessio a Matera per cinque giorni, oltre che per il concerto di Capodanno

La notizia era già circolata abbondantemente in rete, per la felicità dei fan e con il muso storto fatto da chi proprio non aggrada la sua musica melodica, ed ora è giunta l’ufficialità dell’evento. “Sarà il popolarissimo cantautore italiano Gigi D’Alessio, la star del Capodanno 2022 nella città dei Sassi” è confermato in un comunicato stampa del Comune di Matera in cui si forniscono ulteriori dettagli sullo spettacolo: “L’artista si esibirà dal vivo al parco del Castello Tramontano la notte del 31 dicembre, con inizio dello spettacolo gratuito previsto per le ore 22.30 circa anche in diretta televisiva su Telenorba. Al termine del concerto, si accenderà la consolle dei dj di Radio Norba, per continuare a vivere a suon di musica ed allegria la notte più lunga dell’anno.” Ma la presenza dell’artista partenopeo in città non sarà una toccata e fuga, ma ci rimarrà quasi una settimana: “L’arrivo di Gigi D’Alessio a Matera è previsto per il 29 dicembre, per ripartire il 2 gennaio. In questi giorni, l’artista vivrà la città grazie anche al supporto del Comune, con visite guidate e passeggiate. Il 30 dicembre è in programma una conferenza stampa con l’artista nella sala “Mandela” del municipio.” “Il grande concerto di fine anno -inoltre- sarà anticipato da altre serate-evento, il tutto finanziato dall’Amministrazione comunale, come la serie di eventi collaterali che riempiranno le serate dal 28 dicembre 2022 al 1gennaio 2023, con un programma in fase di definizione che sarà reso noto a breve.”

“D’Alessio, -si ricorda nella nota- con circa 30 milioni di dischi venduti, 3 dischi di diamante ed oltre 100 dischi di Platino, è considerato un pilastro della musica d’autore italiana. Durante la sua carriera ha riempito arene e piazze in Italia e nel mondo, dalle 37.000 persone allo Stadio San Paolo di Napoli nel 1997, alle 250.000 a Piazza del Plebiscito nel 2005, fino al concerto-show nel leggendario Radio City Music Hall di New York nel 2011. Ha collaborato con i grandi nomi della nostra musica e di quella internazionale, da Mario Merola a Claudio Baglioni, da Lucio Dalla a Liza Minnelli, solo per citarne alcuni. Dopo 50 anni dall’assegnazione che andò a Modugno, nel 2014 con l’album “Ora” è il secondo italiano nella storia ad aggiudicarsi la vetta della World Billboard Music Chart. Dal 2019 Gigi è tra i giudici-coach di “The Voice” e “The Voice Senior”, il talent show musicale targato Rai 2, che lo ha visto vincitore con ben 3 dei suoi concorrenti. Quest’anno D’Alessio ha festeggiato trent’anni di carriera con il doppio concerto-evento “Gigi D’Alessio – Uno Come Te. 30 Anni Insieme”, sold-out nella sua Napoli, il 17 giugno, con una diretta su Rai 1 e Radio 2 che ha fatto registrare 3.462.000 spettatori, e il 18 giugno solo live.”