Gianluca Peluffo e Mario Cucinella a Matera per chiusura di “Discorso sul progetto”

Lunedì 15 maggio -a partire dalle 15,30- si chiude a Matera, con un doppio appuntamento, il ciclo di seminari “Discorso sul progetto” curato da Chiara Rizzi e Ubaldo Occhinegro e organizzato dal Nature-city Lab del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo dell’Università della Basilicata con l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Matera e il sostegno dell’associazione Onyx Jazz Club. Sul palco di Casa Cava, infatti, si alterneranno gli architetti Gianluca Peluffo e Mario Cucinella. “Genealogie” è il tema scelto da Gianluca Peluffo, professore associato di Progettazione Architettonica e fondatore dell’atelier di progettazione GianlucaPeluffo&Partners.

“Ognuno di noi, in ogni campo, dentro i propri demoni, incontra grandi Amori, grandi Maestri. – Scrive Gianluca Peluffo – Riconoscere attraverso questi Amori, questi Maestri, un racconto, dei valori. Credere in questi Valori. Costruire una propria Genealogia. La Genealogia è Scelta di Libertà e Libertà di Appartenenza.” La parola chiave scelta da Mario Cucinella non poteva che essere “sostenibilità“. Fondatore e direttore creativo di MCArchitects, Mario Cucinella ha incentrato il suo lavoro e il suo continuo impegno come educatore proprio su questo tema. Nel 2015, infatti, ha dato vita a SOS – School of Sustainability, una scuola per giovani professionisti neolaureati che ha l’obiettivo di fornire loro gli strumenti necessari per affrontare le questioni ambientali con un approccio aperto, olistico e guidato dalla ricerca. “Siamo davvero molto felici di ospitare due grandi nomi dell’architettura contemporanea per concludere questo primo ciclo di Discorso sul progetto – dichiarano Chiara Rizzi e Ubaldo Occhinegro – e speriamo che questa iniziativa che ha ottenuto un alto gradimento di pubblico costituito da studenti, professionisti, ma anche da non addetti ai lavori, possa diventare un appuntamento fisso nell’offerta culturale che la nostra Università condivide con il territorio.”

