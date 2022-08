Gezziamoci35, fa tappa a San Severino Lucano (PZ), Genzano di Lucania (PZ) e Acerenza (PZ)

All’inizio di agosto il Gezziamoci35 fa tappa in altri tre comuni della Basilicata aderenti alla rete dell’Onyx Jazz Club, proponendo appuntamenti che vedono protagonisti i jazzisti lucani.

Si comincia giovedì 4 agosto a San Severino Lucano (PZ), nel Parco Nazionale del Pollino, dove alle 21:00 in Piazza Marconi si esibirà una formazione nata in seno all’associazione materana, l’Onyx Jazz Quartet, con Rossella Palagano, voce, Kevin Grieco, chitarra, Damiano Niglio, basso, Egidio Palagano, batteria. Nella stagione autunnale, i quattro musicisti saranno parte del team docenti dei corsi di musica che l’Onyx Jazz Club fa ripartire a distanza di diversi anni.

Venerdì 5 agosto il Gezziamoci si sposta nell’alto Bradano, a Genzano di Lucania (PZ), che alle 21:00 ospiterà in Piazza Margherita quattro musicisti di notevole spicco, con all’attivo importanti collaborazioni e numerosi riconoscimenti nel corso degli anni presso i più importanti palcoscenici del jazz internazionale: il trombettista Andrea Sabatino, in quartetto con Pietro Lussu, piano, Aldo Vigorito, contrabbasso, e il lucano Giovanni Scasciamacchia, batteria. “Quarantesimo” è l’omaggio per i 40 anni del leader, che torna sul palco con un nuovo sound hardbop tale da definirsi tipico per questo tipo di formazione, ma allo stesso tempo estremamente interessante per colore e sonorità. Il concerto racconta e racchiude la vita artistica di Andrea Sabatino, attraverso composizioni originali dello stesso e la rivisitazione di alcuni standard che hanno lasciato un segno tangibile nella storia del jazz. Una solida padronanza del proprio strumento, un intenso affiatamento ed un grande lavoro sugli arrangiamenti, conferiscono alla musica di “Quarantesimo” un energico impatto sonoro.

Il centro storico di Acerenza (PZ) con la sua imponente cattedrale dell’XI secolo, sarà invece la cornice, lunedì 8 agosto alle 21:00, per il concerto del K.Trio, la formazione del chitarrista lucano Kevin Grieco, che nella sua giovane carriera ha già all’attivo diverse partecipazioni a rassegne jazz ed esibizioni con grandi nomi della scena musicale. Nella doppia veste di performer e direttore artistico del Gezziamoci, K. ne calcherà il palco in compagnia di Simone Tritto al contrabbasso e Graziano Pennetta alla batteria.

Il biglietto del concerto per Adrea Sabatino Quartet potrà essere acquistato su Eventbrite.it, nelle rivendite convenzionate a Matera (Casa Cava, Cartoleria Montemurro, Libreria Mondadori, Ridola Viaggi) o direttamente al botteghino.

I concerti dell’Onyx Jazz Quartet e del K.Trio sono invece gratuiti.

Per raggiungere San Severino Lucano, Genzano e Acerenza e scoprire le loro bellezze con una attenzione speciale alla mobilità sostenibile, l’Onyx Jazz Club ha predisposto un servizio di trasporto in Autobus G.T. da Matera. Costi e prenotazioni presso Ridola Viaggi (via Ridola 54/B, 75100 Matera – Tel. 0835 314233 – info@ridolaviaggi.it – www.ridolaviaggi.it).

Insieme alle amministrazioni locali saranno inoltre organizzate visite guidate ai centri storici in compagnia di esperti e guide locali. Nel comune di Genzano sono altresì previsti dei percorsi di degustazione.