Gezziamoci sabato 12 luglio, ore 21.00, a Genzano di Lucania

Da Frank Sinatra ad Annie Lennox, da Ella Fitzgerald a David Byrne, da Tom Waits ai Five Young Cannibals, da Elvis Costello ad Alanis Morissette sono tantissime le star del rock, del jazz, del soul, del pop ad aver reinterpretato i successi di Cole Porter, il più grande compositore della storia del jazz e del musical americano. Solo la celebre “Night and Day” annovera una lunga lista di cover che comprende U2, Diana Krall, Shirley Bassey, Everything But The Girl, Billie Holiday, Temptations, Bob Dylan, Nicola Arigliano, Mina. La 38.ma edizione del Gezziamoci, il jazz festival della Basilicata organizzato dall’associazione culturale materana Onyx Jazz Club, gli renderà omaggio con “Rossella Palagano Singing Cole Porter”. Si tratta di un progetto musicale dedicato all’intramontabile repertorio del compositore con il quale il cartellone del Gezziamoci mette il suo timbro anche a luglio. L’unico appuntamento del mese è in programma sabato 12 luglio nel cuore della regione, a Genzano, comune di grandi tradizioni agricole che aderisce alla Rete culturale del Gezziamoci. Il concerto avrà inizio alle 21 nel Giardino di Palazzo dell’Agli, dimora signorile dei primi dell’800 e gioiello del Fai.

Rossella Palagano è anima e voce dell’Onyx, essendo una delle animatrici dell’associazione e l’unica cantante della G.O.L., la Giovane Orchestra Lucana, fiore all’occhiello dell’Onyx che ne ha fatto la sua proiezione nel futuro oltre che un investimento per i giovani e il loro talento musicale. Nella sua doppia veste Rossella Palagano incarna quindi a pieno titolo la filosofia dell’associazione culturale materana. La sua voce raffinata sarà accompagnata al pianoforte di Bruno Montrone, al contrabbasso di Giuseppe Venezia e alla batteria di Giovanni Scasciamacchia, restituendo nuova vita ai capolavori del Great American Songbook, con arrangiamenti eleganti e un sound autentico che omaggia lo stile sofisticato e senza tempo di Porter. Un viaggio musicale tra swing, ballad e atmosfere retrò, nel segno della classe e dell’emozione.

L’Onyx Jazz Club, una delle più longeve associazioni sulla scena culturale materana ed iscritta all’Albo delle Associazioni culturali della Regione Basilicata dal 1988, ha festeggiato il 23 gennaio i suoi quarant’anni di attività. Fondata da quattro amici uniti dalla passione del jazz, il suo nome trae origine dall’insegna di uno storico locale jazz di New York, che aprì nel 1927 al 35 West della 52ª Street della City. L’Onyx si connota per un originale percorso che l’ha portata a sviluppare tre principali linee di azione: la programmazione di concerti, la formazione e la valorizzazione dei talenti locali, la produzione di dischi.

Il Gezziamoci è la creatura più prolifica dell’Onyx. Il Jazz Festival della Basilicata coniuga i concerti agli obiettivi della ricerca di nuove espressioni musicali, ma anche della valorizzazione del territorio e della scoperta dei luoghi più suggestivi di Matera e della Basilicata. Fin dalle sue prime edizioni ha ospitato giovani emergenti e musicisti affermati, da Bruno Tommaso a Ettore Fioravanti, da Gianluigi Trovesi a Massimo Urbani, da Paolo Fresu a Roberto Ottaviano, che avrebbero fatto la storia del jazz italiano. Tra le star internazionali Steve Lacy, Richard Galliano, Carl Palmer, gli Oregon, Javier Girotto, Daniel Karlsson. Il Gezziamoci aderisce a JAZZ TAKES THE GREEN la prima rete italiana dei festival jazz ecosostenibili.