Gezziamoci in strada…con Rino, Gigi e la Conturband

La loro presenza, per promuovere il concerto serale del ”tutto esaurito” alla Terrazza della Fondazione Le Monacelle, del trio Servillo, Girotto Mangalavite, ha sorpreso piacevolmente cittadini e turisti che si sono ritrovati nel centro di Matera, una banda in movimento con trombe e sassofoni che fa spettacolo. E poi la voce roboante, preannunciata dalla trombetta del banditore Rino Locantore, o ”scettabbann” come si diceva un tempo che ha annunciato l’appuntamento del Gezziamoci e letto pensieri, dediche di tanti poeti di strada e del jazz. Vecchia consuetudine della storia della rassegna che ha fatto perdere i capelli al presidentissimo Luigi ”Gigjazz” Esposito, d’esempio per i giovani dell’Onyx che con spirito di volontariato e tanta passione portano avanti rassegne,iniziative progetti e i prossimi appuntamenti del Gezziamoci. A cominciare dall’intenso programma di sabato e domenica, che prevede quel concerto all’alba in un luogo che resta segreto fino all’ultimo momento…



IL PROGRAMMA DI VENERDI’ 25 AGOSTO

Venerdì 25 agosto alle ore 18:00 il banditore Rino Locantore e la Conturband annunceranno il concerto di Servillo Girotto Mangalavite. Il banditore è un antico mestiere che oggi diventa performance artistica grazie all’estro e coinvolgimento del pubblico; il ruolo della marching band non è solamente quello di anticipare e suscitare interesse per il concerto serale, ma anche di condurre il pubblico alla scoperta di scorci e luoghi inediti della città, generando un vero e proprio movimento sonoro che coinvolge gli spettatori, attivando una sinergia tra musica, spazio e corpo. Alle 21:00 sulla Terrazza di Fondazione Le Monacelle in via Riscatto arriva quindi il trio Servillo Girotto Mangalavite con un progetto dedicato alle canzoni e alla poetica di Lucio Dalla.