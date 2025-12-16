Gezziamoci e Open sound festival concerti per chiudere in musica il 2025

Da cosa nasce cosa e legare due festival come il Gezziamoci, ormai alla 38^ stagione, e l’Open sound festival che è al secondo anno di attività, è davvero un ottimo esempio per collaborare,percorrere un tratto di strada di insieme per portare concerti, eventi, laboratori per l’anno che verrà. Del resto il 2026 è foriero di potenzialità progettuali per l’anno di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo con Tetouan ( Marocco). La musica unisce e non è escluso che musicisti e strumenti italiani delle diverse filiere possano suonare, produrre, sperimentare in una utile fase di scambi di esperienze. Il ”La” è lanciato. Per ora godiamoci i concerti del Gezziamoci e dell’Open e auguri di buon lavoro e di buone feste a tutti.



Care tutte e tutti,oggi, in una conferenza stampa congiunta tenutasi presso la Sala Mandela del Comune di Matera, sono state presentate l'apertura della 7ª edizione di Open Sound Festival e la chiusura della 38ª stagione di Gezziamoci.





Il primo vedrà la sua serata inaugurale, e il secondo il suo appuntamento finale, in programma nella stessa data, il 19 dicembre, entrambi a Casa Cava, rispettivamente con Alfio Antico e Bassolino per Open Sound e Franco D’Andrea Trio per Gezziamoci.

Più che una vera e propria conferenza, un talk e un momento di dialogo nato dall’idea di condividere una visione e di riflettere sull’ecosistema musicale che ha plasmato due realtà capaci di portare in Basilicata una proposta culturale, musicale e artistica di ricerca e d’avanguardia nonché di richiamo nazionale e internazionale.

Sono intervenuti il Sindaco della Città di Matera Antonio Nicoletti, l’Assessore alla Cultura del Città di Matera Simona Orsi, il Sindaco del Comune di Miglionico Giulio Traietta, il Presidente di Multietnica e Direttore Generale di Open Sound Festival Nico Ferri, il Presidente di Onyx Jazz Club e co-direttore artistico di Gezziamoci Luigi Esposito, il General Manager di Music Innovation Hub e Project Development per Open Sound Festival 2025 Dino Lupelli e Marianna Dimona, imprenditrice e rappresentante del main sponsor del Gezziamoci, l’Hotel del Campo, di cui è direttrice.



Antonio Nicoletti, Sindaco di Matera (MT). Open Sound Festival e Gezziamoci, con la solidità della qualità dei loro progetti, hanno saputo davvero legare Matera alla musica e ad altre forme artistiche. Sono contento di trovare delle persone amiche oggi a questo tavolo a portare sempre una programmazione di altissimo livello senza nessun bisogno di bandierine o titoli di capitale, ma al contrario sono i titoli di capitale che prendono valore da quello che questa città ha prodotto negli anni e continuerà a produrre. Il nostro impegno come Amministrazione comunale, insieme all’Assessorato comunale è di fare di tutto perché questo continui nel tempo e possa generare altre esperienze virtuose.

Open Sound Festival e Gezziamoci sono due pilastri della proposta culturale e musicale del nostro territorio. Come Assessorato speriamo di poter continuare a sostenere la cultura e di riuscire a lavorare a un modello di programmazione dal respiro più ampio sia dal punto di vista temporale sia degli spazi, andando quindi oltre la nostra Città, e dialogando con le aree interne che possono farci crescere e aiutare ad andare in una direzione ottimale. – aggiunge Simona Orsi, Assessore alla cultura del Comune di Matera.



Giulio Traietta, Sindaco del Comune di Miglionico. Per noi quest’anno è stato molto forte, avendo deciso di dialogare con gli operatori culturali lucani. Il Comune di Miglionico ha tutta la volontà di essere la spalla del Comune di Matera, ci auguriamo quindi che l’amministrazione possa provare ad alleggerire i processi di dialogo con operatori culturali come Nico Ferri e Gigi Esposito, menti che riescono a capire fin dove può arrivare l’azione dell’amministrazione pubblica e dove invece diventa necessario supportarla con l’operatività culturale. Persone che vivono facendo questo e ci credono ancora.



Ci sono una serie di collegamenti per noi importanti – a partire dall’artista che aprirà Open Sound, Alfio Antico, che con l’Onyx Jazz Club ha una relazione particolare – che fortificano il rapporto, il calore, la stima e l’amicizia tra noi e questo festival giunto alla 7ª edizione – racconta Luigi Esposito, Presidente dell’Onyx Jazz Club e co-direttore artistico del Gezziamoci. Chiudiamo il 38 ° Gezziamoci – un contenitore che dà spazio tanto a nuovi talenti quanto a musicisti già affermati di fama internazionale – ma già siamo pronti a partire con nuove date, nuove produzioni musicali, laboratori che coinvolgono paesi e città della Basilicata e non solo. Con il Gezziamoci, l’intera comunità lucana diventa parte integrante di un unico progetto che mette al centro sì la musica, ma anche un’idea più ampia di welfare culturale.

Credo sia una scelta etica prima ancora che imprenditoriale: la cultura nasce e si esprime nell’apertura più totale. Ritengo che chi ha la fortuna di avere dei luoghi privati, abbia l’obbligo morale di aprirli a tutto quello che può generare cultura e che deve avere un respiro più ampio – dichiara l’imprenditrice, rappresentante del main sponsor di Gezziamoci, l’Hotel del Campo, di cui è direttrice, Marianna Dimona.



Il Presidente di Multietnica e Direttore Generale di Open Sound Festival Nico Ferri. Siamo felici della connessione con una realtà storica come l’Onyx Jazz Club con la quale condividiamo un’idea affine di proposta artistica e culturale ma anche di radicamento nei territori. A partire dalle realtà locali intergenerazionali con le quali abbiamo visto nascere o consolidato il nostro legame anche in questa edizione destagionalizzata e pensata fuori dal consueto periodo delle rassegne estive. Una scommessa che, ad oggi, sta premiando se guardiamo ai primi sold out registrati e alle risposte del pubblico che sta acquistando soprattutto dalla vicina Puglia ma anche da grandi centri come Milano, Torino, Bologna per partecipare ad un programma che contribuisce a posizionare la Basilicata come una tappa da aggiungere alle mappe degli appuntamenti da non perdere.

Una riflessione, quest’ultima, emersa innanzitutto dall’intervento di Dino Lupelli, General Manager di Music Innovation Hub e Project Development Open Sound Festival 2025. La nostra dimensione di vita naturale è quella di un ecosistema in cui conoscere è sinonimo di esplorare. Abbiamo immaginato questi due weekend come un viaggio alla ricerca di nuove emozioni generate dalla convergenza tra spazio, musica e umanità. – conclude, ricordando anche OSA, Open Sound Academy, il progetto identitario di Open Sound che vede la curatela artistica di Alioscia Bisceglia.



A seguire il comunicato sul concerto del Franco D’Andrea Trio

Gran finale del Gezziamoci a Matera venerdì 19 dicembre, alle 21, a Casa Cava

Il jazz di D’Andrea quarant’anni dopo

Il pianista amico dell’Onyx da vecchia data si esibirà in concerto con Roberto Gatto e Gabriele Evangelista per presentare l’album “Something bluesy and more”

La sua prima volta a Matera fu per lo storico concerto del Perigeo nello storico cinema Quinto. Era il 1974. L’esperienza nel gruppo di Giovanni Tommaso, affacciatosi sulla scena musicale negli anni ’70 con un genere improntato alla fusion e al rock progressivo, durò circa cinque anni. Poi le strade si divisero, a favore di un ritorno al suo primo amore, il jazz. Una storia mai interrotta. Da jazzista ritornò a Matera il 23 gennaio 1984 quando l’Onyx Jazz Club era ancora in una fase embrionale, per merito di un nucleo di appassionati denominato Amici del Jazz, costola della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina fondata da Lucio Marconi. A quei tempi Franco D’Andrea, protagonista di questo grande ritorno, era l’anima di un quartetto composto da Tino Tracanna, Attilio Zanchi e Gianni Cazzola. Da allora ha stabilito un solido legame con la città e con l’associazione culturale materana organizzatrice del Gezziamoci. Del Jazz festival della Basilicata il pianista altoatesino è stato ospite nel 1985, nel 1992, nel 1995, nel 2005 e nel 2006. Uno dei suoi concerti più emozionanti fu una produzione originale del Gezziamoci che lo vide suonare in duo con il grande sassofonista Steve Lacy il 18 gennaio 1992. Era quasi naturale perciò che fosse lui a chiudere la 38ª edizione del festival. Si preannuncia un concerto da gran finale.

D’Andrea, oggi ottantaquattrenne, salirà sul palco per presentare il suo ultimo album, “Something bluesy and more”, con Roberto Gatto, uno dei più prestigiosi batteristi europei, e il giovane e apprezzatissimo contrabbassista Gabriele Evangelista. L’appuntamento è in programma venerdì 19 dicembre, alle 21, a Casa Cava, in via San Pietro Barisano 34.

Dopo prime esperienze con la tromba, sax soprano e clarinetto, D’Andrea incominciò a suonare piano a 17 anni. Nel corso della sua carriera ha suonato con musicisti quali Gato Barbieri, con cui incise il suo primo disco nel 1964, Pepper Adams, Barry Altschul, Jon Christensen, Palle Danielsson, Joe Farrell, Dexter Gordon, Johnny Griffin, Slide Hampton, Lee Konitz, Dave Liebman, Jean Luc Ponty, Enrico Rava, Max Roach, Toots Thielemans e tanti altri.

«Penso che di definitivo non ci sia nulla. Non si può mai dire. Si cerca sempre di capire come un disco ha retto nel corso del tempo. Questo è semplicemente un altro bozzetto, uno schizzo che butto lì e che ha a che vedere con la storia del jazz, musica che amo alla follia. Non dimentico che ho cominciato con il jazz tradizionale, ascoltando in particolare Armstrong», ha dichiarato D’Andrea in un’intervista di Flavio Caprera pubblicata su Musica Jazz ad ottobre per parlare del nuovo album. Il musicista rivisita il piano trio accanto a Gatto ed Evangelista. L’idea alla base dell’incontro è quella di portare nella formula del trio le invenzioni ritmiche e intervallari e la libertà tipiche della musica di D’Andrea, e di confrontarsi con un repertorio poco frequentato da questo tipo di formazione: dal blues al jazz delle origini, passando per Ellington e Coltrane, alla pura invenzione. D’Andrea recupera dalle origini del jazz un feeling bluesy che permea la poetica del trio e dà vita a una musica libera, gioiosa ed estremamente comunicativa.

Prevendite online disponibili su TICKETSMS e prenotazioni nella Cartolibreria Montemurro, via delle Beccherie 69, Matera, tel. 0835 33.34.11.

Il nostro archivio

• L’Onyx Jazz Club, una delle più longeve associazioni sulla scena culturale materana ed iscritta all’Albo delle Associazioni culturali della Regione Basilicata dal 1988, ha festeggiato nel 2025 quarant’anni di attività. Fondata da quattro amici uniti dalla passione del jazz, il suo nome trae origine dall’insegna di uno storico locale jazz di New York, che aprì nel 1927 al 35 West della 52ª Street della City.

L’Onyx si connota per un originale percorso che l’ha portata a sviluppare tre principali linee di azione: la programmazione di concerti, la formazione e la valorizzazione dei talenti locali, la produzione di dischi.

・ Il Gezziamoci è la creatura più prolifica dell’Onyx. Il Jazz Festival della Basilicata coniuga i concerti agli obiettivi della ricerca di nuove espressioni musicali, ma anche della valorizzazione del territorio e della scoperta dei luoghi più suggestivi di Matera e della Basilicata. Fin dalle sue prime edizioni ha ospitato giovani emergenti e musicisti affermati, da Bruno Tommaso a Ettore Fioravanti, da Gianluigi Trovesi a Massimo Urbani, da Paolo Fresu a Roberto Ottaviano, che avrebbero fatto la storia del jazz italiano. Tra le star internazionali Steve Lacy, Richard Galliano, Carl Palmer, gli Oregon, Javier Girotto, Daniel Karlsson. Il Gezziamoci aderisce a JAZZ TAKES THE GREEN la prima rete italiana dei festival jazz ecosostenibili.

More info: Onyx Jazz Club – via Collodi n. 2 Matera; tel. 331 471 1589 info@onyxjazzclub.it; www.onyxjazzclub.com

