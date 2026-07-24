Gezziamoci Contest ad Aliano con il premio Alessandro Cilla

Un appuntamento per i giovani musicisti, di livello nazionale, per ricordare un altro giovane Alessandro Cilla che aveva e viveva per la musica, fonte di ispirazione per quanti sanno apprezzare cosa viene dall’anima e cosa si può dare a coetanei per crescere insieme e, chissa, emigrazione permettendo, a cambiare le sorti del Belpaese, sempre più limitato nell’autonomia decisionale a cause di pressioni e intimidazione guerrafondaie che vengono dai Paesi a stelle e a strisce e con la stella di David. Aliano con la luna tra i calanchi, la storia e l’esperienza leviana si appresta a illuminare le cinque stelle- quelle dei concorrenti del contest- con le esecuzioni del 2026, che guardano al Mediterraneo nell’anno di Matera capitale del dialogo e della cultura. E il Gezziamoci, prossina al mezzo secolo di attività, continua a farne tanta in Basilicata e laddove la buona musica e i progetti semplici e identitari sono apprezzati.



COMUNICATO STAMPA

Mercoledì 29 luglio ad Aliano la quinta edizione del Gezziamoci Contest

Tra i calanchi il nuovo del jazz

Cinque finalisti selezionati fra 24 giovani musicisti e gruppi emergenti daranno vita al concorso

nazionale che assegna il Premio Alessandro Cilla

Da Miglionico ad Aliano. Dal paese della Congiura dei Baroni al paese delle case con

gli occhi, luogo di confino di Carlo Levi. A distanza di un anno il Gezziamoci Contest si sposta

in un altro angolo della Basilicata. La musica riecheggerà tra i calanchi che avvolgono l’abitato

di Aliano in un paesaggio lunare, mettendo a confronto alcune delle espressioni più

promettenti del jazz. Un festival che si sviluppa all’interno di un altro festival, più grande.

L’occasione è offerta dalla quinta edizione del concorso nazionale riservato a progetti di

musica jazz e musicisti, dal solo al quintetto, che al momento dell’invio della candidatura

abbiano contratti di produzione discografica all’attivo e i cui componenti non abbiano

compiuto 35 anni. La competizione, che rappresenta uno degli attrattori del 39° Festival

Gezziamoci, il Jazz Festival della Basilicata organizzato dall’associazione culturale materana

Onyx Jazz Club, è aperta a tutti i generi musicali annoverabili tra gli stili jazzistici (swing,

BeBop, Hard Bop, Jazz-modale, Fusion, Jazz-rock). Al vincitore sarà assegnato il Premio

Cilla, intitolato ad Alessandro Cilla, giovane socio dell’associazione, per ricordarlo e onorarne

la grande passione per la musica, vissuta come momento di aggregazione e di scambio di

esperienze.

Creatività e territorio sono due delle parole d’ordine del Gezziamoci Contest. Creatività

e territorio perché l’Onyx guarda sempre con grande interesse al nuovo del jazz, a musicisti e

gruppi emergenti, ai linguaggi di avanguardia e alle contaminazioni meno consuete e scontate

e perché la musica lasci sempre qualcosa al luogo in cui si svolge e a sua volta tragga linfa

vitale dalla grande bellezza di paesaggi e storie di uomini. Tutti contenuti che Aliano è in grado

di proporre tanto ai suoi ospiti quanto ai residenti. L’Amministrazione comunale non ha

esitato ad offrire la sua collaborazione per l’organizzazione del Contest dopo aver già lavorato

a braccetto con l’Onyx in occasione della candidatura a capitale italiana della Cultura 2025.

Aliano fra l’altro è fra i 25 centri che hanno aderito alla Rete dei comuni creata dall’Onyx per



essere sempre più in sintonia con il territorio. Oggi l’intesa si rinnova ponendo le basi per un

rapporto più stabile e proficuo.

«Ospitare la quinta edizione del Gezziamoci Contest è un grande orgoglio per Aliano –

afferma il sindaco, Luigi De Lorenzo – e segna un nuovo capitolo della nostra storica

collaborazione con l’Onyx Jazz Club. Il nostro borgo, da sempre attento e sensibile alle

giovani proposte, vede nei propri calanchi — quel paesaggio lunare e senza tempo che

stregò Carlo Levi — il palcoscenico naturale per i giovani talenti italiani, l’energia e il futuro del

jazz italiano. Crediamo fortemente che la cultura sia la risposta più bella per valorizzare

l’anima profonda della Basilicata. Siamo pronti a spalancare le porte del nostro borgo per

accogliere i musicisti e il pubblico, offrendo loro un’esperienza unica tra musica, bellezza,

storia e l’autentica ospitalità della nostra gente».

Il Contest, un altro omaggio dell’Onyx alla Festa Europea della Musica, si svolgerà

mercoledì 29 luglio, a partire dalle 19, in piazza Garibaldi. Cinque i finalisti, selezionati fra 24

candidati da una giuria popolare presieduta da Kevin Grieco, direttore artistico del

Gezziamoci. Sul palco saliranno 17 musicisti. Ad esibirsi saranno un quintetto, Morge, di

Pisticci, due quartetti, Ukiyo, di Manfredonia, e Angelo D’Adamo, di Sapri, un trio, Marco

Cutillo Trio, di Bari, ed un solista, Simone Locarni, di Verbania. Il vincitore, in base a quanto

previsto dal bando, avrà la possibilità di inaugurare l’edizione 2027 del Gezziamoci e firmare

un contratto discografico con l’etichetta indipendente OnyxDischi, settore discografico

dell’associazione Onyx, per la stampa di 200 cd e la distribuzione digitale del prodotto. Anche

quest’anno i finalisti passeranno al vaglio di una giuria qualificata composta da due musicisti

legati da sempre all’Onyx. A presiederla sarà Ettore Fioravanti, uno dei migliori batteristi della

scena jazz europea, membro del quintetto italiano di Paolo Fresu, compositore e direttore

d’orchestra, che dal 2024 dirige la GOL, Giovane Orchestra Lucana, creata dall’Onyx. Al suo

fianco siederanno Tino Tracanna, un’altra voce storica del jazz europeo, sassofonista, e il

giornalista Igor Uboldi, della Tgr Basilicata.

Aliano ospiterà musicisti e giurati nel suo borgo albergo, composto da un nucleo di

abitazioni riqualificate per favorire l’accoglienza. Il valore aggiunto di questa esperienza sarà

assicurato dal paesaggio, dai prodotti locali, dall’ospitalità della sua gente. Per la trasferta da

Matera la famiglia Cilla mette a disposizione un autobus. La corsa è gratuita. La partenza

avverrà intorno alle 16 mentre il ritorno è previsto a conclusione del Contest, dopo la

mezzanotte. Per informazioni e prenotazioni si può inviare una mail a info@onyxjazzclub.it

oppure telefonare al 331 4711589 (Luigi Esposito).

Prima di ascoltarli dal vivo e in attesa di conoscerli da vicino, ecco un breve profilo dei

finalisti.



Del quartetto Ukiyo, di Manfredonia, fanno parte Luigi Guerra, chitarra elettrica,

Cristiano Cancellario, pianoforte e tastiere, Enrico Pio Pentrella, basso elettrico, Nicoletta

Quitadamo, batteria. «Il progetto – si legge nella presentazione – nasce dal desiderio di

esplorare la libertà del suono: uno spazio dove il moderno incontra la tradizione. Il quartetto

intreccia le linee melodiche e atmosfere sospese, creando paesaggi sonori in cui l’ascoltatore

è invitato e respirare e ad abitare l’istante. Ogni brano è un viaggio, un gesto di apertura e una

forma di ascolto condiviso. Nicoletta Quitadamo, batterista e autrice del repertorio, propone,

appunto composizioni originali e reinterpretazioni di brani della tradizione jazzistica sempre

filtrati da un approccio personale costruendo un linguaggio sonoro intimo e universale».

Marco Cutillo, chitarra elettrica, Marco Carrassi, contrabbasso, il più giovane fra tutti i

finalisti, Giovanni Facecchia, batteria, sono i musicisti del Marco Cutillo Trio, di Bari. «Il trio

presenta un repertorio di brani originali del leader di stampo moderno, raccogliendo varie

influenze legate al jazz moderno, il jazz fusion, il rock, ma anche il jazz più tradizionale che è il

fondamento di tutti e tre i musicisti del trio. Il suono puramente elettrico richiama quindi alle

radici della chitarra elettrica e dei grandi chitarristi rock/jazz (Hendrix, Scofield, Mayer) e va a

fondersi con l’approccio all’improvvisazione anche più libero legato al free jazz e ad armonie

legate al mondo del be-bop e hard bop. Non mancano anche rivisitazioni in chiave originale

di brani del repertorio degli standard jazz, ma anche di brani appartenenti a jazzisti più

contemporanei e moderni come Esbjorn Svensson, Kurt Rosenwinkel, Mike Moreno e altri».

Angelo D’Adamo, chitarrista e compositore, guida il quartetto omonimo, di Sapri, che

si avvale delle collaborazioni di Michele Vassallo, sax, Francesco Mercadante, basso elettrico,

e Manuel Capolupo, batteria. D’Adamo presenta il primo disco “Trupìa” registrato in quintetto

e pubblicato ad ottobre 2024 per l’etichetta “Wow Records”, preceduto dai singoli “Trupìa” e

“800v”. Il progetto si propone di evocare le sensazioni e i ricordi che legano l’autore al luogo

natio, il Cilento. La band ha avuto il privilegio di esibirsi in cornici come il jazz on Capaccio, il

Teatro La Fenice e il Teatro del Forte di Torre Pellice. Trupìa è stato inserito nella Jazzit Awards

2024s.

Simone Locarni, pianoforte, di Verbania, è l’unico solista del Contest. «Dopo

l’acclamato “Blies”, disco in piano solo vincitore del 14th European Young Artist Jazz Award

di Burghausen e seguito da una serie di concerti in tutta Italia e in Europa, Locarni torna a

raccontarsi in piano solo con il suo nuovo recital “Belonging”. Un viaggio dove le nuove

composizioni sottendono all’unico desiderio di raccontare in musica soltanto ciò che è

intimamente suo e che più gli appartiene, svincolandosi da canoni e da ogni forma di cliché.

Riferimenti alla musica classica, alle sue terre, alla letteratura: attraverso le sue composizioni e

i suoi riferimenti Locarni si apre quindi al pubblico in maniera inedita, totale e sincera».



Parla lucano l’ultima formazione, il quintetto Moorge, di Pisticci, che comprende

Emanuele Blandamura, pianoforte, Francesca Camardo, voce, Gianvito Columella, batteria,

Gianpaolo Matera, tromba, Vincenzo Pio Surdo, basso elettrico. Nelle proprie composizioni,

la band esplora sonorità del jazz contemporaneo, creando un sound personale e libero da

confini stilistici.

Il nostro archivio

• L’Onyx Jazz Club, una delle più longeve associazioni sulla scena culturale materana

ed iscritta all’Albo delle Associazioni culturali della Regione Basilicata dal 1988, ha festeggiato

nel 2025 quarant’anni di attività. Fondata da quattro amici uniti dalla passione del jazz, il suo

nome trae origine dall’insegna di uno storico locale jazz di New York, che aprì nel 1927 al 35

West della 52? Street della City. L’Onyx si connota per un originale percorso che l’ha portata

a sviluppare tre principali linee di azione: la programmazione di concerti, la formazione e la

valorizzazione dei talenti locali, la produzione di dischi.

• Il Gezziamoci è la creatura più prolifica dell’Onyx. Il Jazz Festival della Basilicata

coniuga i concerti agli obiettivi della ricerca di nuove espressioni musicali, ma anche della

valorizzazione del territorio e della scoperta dei luoghi più suggestivi di Matera e della

Basilicata. Fin dalle sue prime edizioni ha ospitato giovani emergenti e musicisti affermati, da

Bruno Tommaso a Ettore Fioravanti, da Gianluigi Trovesi a Massimo Urbani, da Paolo Fresu a

Roberto Ottaviano, che avrebbero fatto la storia del jazz italiano. Tra le star internazionali

Steve Lacy, Richard Galliano, Carl Palmer, gli Oregon, Javier Girotto, Daniel Karlsson. Il

Gezziamoci aderisce a JAZZ TAKES THE GREEN la prima rete italiana dei festival jazz

ecosostenibili.

APS Onyx Jazz Club ETS | Via Carlo Collodi, 2 – 75100 Matera | Telefono 331 4711589