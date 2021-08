Nell’ambito della 34^ edizione di “Gezziamoci, Qui Basilicata, la cultura non si ferma!”, Onyx Jazz Club Matera ospiterà Kurt Rosenwinkel TRIO, in concerto presso l’Abbazia Benedettina San Michele Arcangelo di Montescaglioso.

L’evento è in programma giovedì 5 agosto, alle ore 20.30 e vedrà l’artista americano esibirsi, supportato dal talento e dalla classe del batterista Greg Hutchinson e del bassista salernitano Dario Deidda.

Kurt Rosenwinkel è uno dei chitarristi più apprezzati nel mondo del jazz e non solo.

Nel corso degli anni, identifica il suo stile eterogeneo nelle sue composizioni, distinto da una notevole tecnica sullo strumento, dal fraseggio melodico e dal suo approccio all’armonia.

L’artista, classe 1970, vanta già una lunga carriera alle spalle con importanti collaborazioni, come Brad Mehldau, Brian Blade, Mark Turner, Joshua Redman, Chris Potter, Joe Henderson, Paul Motian e Gary Burton.

La sua visione musicale, pur rimanendovi concretamente ancorata alla tradizione jazzistica, non rimane limitata ma risente delle influenze di diversi stili, incorporando soprattutto influenze dell’Hip-Hop, del Rock e della musica classica.

Il costo del biglietto del concerto è di Euro 10,00 ed è acquistabile online su Eventbrite, tramite l’indirizzo: urly.it/3f1k5 oppure presso i punti prevendita Onyx Jazz Club Matera:

– FERULA VIAGGI, Via Cappelluti, 34 – Matera – Tel. 0835.336572;

– CARTOLERIA MONTEMURRO, Via delle Beccherie, 69 – Matera – Tel. 0835.333411;

– LIBRERIA MONDADORI, Piazza Vittorio Veneto, 16B – Matera – Tel. 0835.344062.

L’evento verrà proposto rispettando le misure anti Covid-19 con posti limitati.