Gestione verde urbano a Matera, in un webinar aperto a tutti, ne parla l’agronomo Luca Fortunato

Abbiamo pubblicato poco fa una nota di Legambiente con cui si criticava l’operazione di taglio di pini nel Boschetto di Matera da parte dell’amministrazione cittadina. Ed ecco che proprio in materia interviene la disponibilità dell’agronomo Luca Fortunato mettendo a disposizione la sua professionalità ed esperienza in un webinar aperto a tutti. Ecco, infatti, cosa scrive in una nota: “Troppe le “storture” (tecniche, scientifiche, giuridiche, amministrative, sociali, ecc.) che sto ascoltando, leggendo, ecc. Specialmente riguardo a “capitozzature” degli alberi e abbattimenti degli alberi. Ma non solo. Dunque su sollecitazione positiva di alcuni cittadini, che accolgo volentieri, metto a disposizione la mia quasi ventennale esperienza professionale di dottore agronomo anche nel settore del verde urbano per far luce su alcune questioni, richiamando miei incarichi svolti in merito al verde urbano pubblico e privato (anche nella Città di Matera, dal 2007), mie proposte del 2010 alle Istituzioni (Comune di Matera, Consorzio per lo Sviluppo Industriale) nonché le proposte (anch’esse protocollate) che come Associazione tecnica Matera Olistica, che attualmente presiedo, abbiamo fatto nel 2024.

E quindi in occasione della prossima lezione del Corso di Permacultura che svolgiamo in associazione, in settimana prossima, l’evento webinar è così integrato e aggiornato: giovedì 12 febbraio: ore 18:00 – questioni di verde urbano – pubblico e privato – nella Città di Matera (potature alberi, abbattimenti alberi, sfalci erba, nuovi impianti, piano e regolamento, ecc.) – a cura di Luca Fortunato, dottore agronomo

ore 19:30 pausa

ore 19:40 corso di Permacultura – a cura di Nicola Montemurro, perito agrario. Tutti i cittadini (soci e non) sono invitati alla partecipazione, accreditandosi sulla seguente mail entro mercoledì: popolo.olistico@gmail.com .”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.