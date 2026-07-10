Gemellaggio Irsina -Carinaro nel nome di Sant’Eufemia

Le belle iniziative, semplice, identitarie, che rafforzano amicizia, cultura, fede, tradizioni di piccoli comunità partono dal basso e le Pro Loco di Carinaro (Caserta) e Irsina ne sono la conferma. Con un gemellaggio che sarà sottoscritto il 26 luglio nella cittadina campana. Strette di mano e firme rituali affidate a Raffaella Mazzarella per la Pro Loco di Carinaro e a Giacomo Silvano per quella di Irsina. Tanta carne al fuoco, o alla brace se preferite, tra i contenuti del gemellaggio, che spazierà dalla fede alla tradizione per Sant’ Eufemia al turismo, dalla valorizzazione delle eccellenze territoriali alla possibilità di attivare una programmazione comune su vari temi. Del resto Irsina e Carinaro sono due piccoli comunità, che devono fare i conti con le risorse, i servizi e la necessità di fare qualcosa di concreto per il futuro delle comunità e dei giovani. Tanta volontà di collaborare e con la benedizione di Sant’Eufemia…



IL COMUNICATO STAMPA

Tra la APS Pro Loco Carinaro “Santa Eufemia” e la Pro Loco Irsina APS

Le Pro Loco di Carinaro e di Irsina, unite da profondi e storici vincoli di devozione e tradizione legati al culto della comune Santa Patrona, ‘Santa Eufemia V.M. di Calcedonia’;

Consapevoli che la fede e la devozione verso la Santa Vergine hanno scritto pagine indelebili nella storia delle rispettive comunità, generando un Patrimonio Immateriale di inestimabile valore, già insignito di prestigiosi riconoscimenti a livello regionale e nazionale;

In virtù delle comuni radici identitarie e con il fermo proposito di tutelare, conservare e tramandare questo immenso patrimonio artistico, culturale e sociale;

Sanciscono il presente Patto di Gemellaggio, impegnandosi reciprocamente a tradurre la propria amicizia e comunione d’intenti nelle seguenti azioni programmatiche:

Obiettivi e Impegni Condivisi

 Divulgazione Storica e Culturale

Le Associazioni gemellate si impegnano a promuovere una narrazione autentica e scientificamente curata sulle radici del culto, sul martirio di Santa Eufemia V.M. e sugli aneddoti storici, i miti e leggende che rappresentano la memoria collettiva delle due comunità.



 Valorizzazione delle Eccellenze Territoriali

Le parti attueranno iniziative congiunte per valorizzare il patrimonio storico, culturale e sociale delle città di Carinaro e Irsina, creando sinergie capaci di promuovere non solo l’aspetto religioso, ma anche le eccellenze enogastronomiche, artigianali e paesaggistiche dei rispettivi territori.

 Passaggio Generazionale e Memoria Storica

Il gemellaggio pone al centro le nuove generazioni. Le Pro Loco si impegnano a sensibilizzare i giovani attraverso percorsi educativi e culturali, stimolando la loro partecipazione civica e rendendoli custodi attivi della memoria storica legata a Santa Eufemia.



 Cooperazione e Sviluppo Turistico

Le parti attiveranno una rete di cooperazione stabile nei settori della cultura, dell’educazione e del turismo. A tal fine, sarà promossa una campagna informativa integrata per far conoscere le attività delle due Pro Loco, estendendo l’azione ai territori limitrofi per favorire un concreto incremento dei flussi turistici in entrambe le mete.



 Scambi Comunitari e Progettazione Condivisa

Verranno avviati programmi di incontro, viaggio e scambio culturale che coinvolgeranno studenti, associazioni locali e liberi cittadini dei due Comuni, al fine di favorire la conoscenza reciproca e lo sviluppo di progetti sociali e culturali condivisi.

Con la firma di questo Patto, le Pro Loco di Carinaro e Irsina abbattono le distanze geografiche per unirsi in un cammino comune di fratellanza, cultura e identità, nel nome di Santa Eufemia V.M..

Carinaro 26 luglio 2026

