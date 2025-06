Gemellaggio tra Matera e Venosa con il rombo dei motori

La passeggiata di Primavera diretta nella Città di Orazio organizzata domenica scorsa dal Matera Sassi Lambretta Club Basilicata e dal Club Auto e Moto Storiche Matera è servita a rinsaldare i rapporti tra due città ricche di storia lungo quella ‘’dorsale’’ Bradanica dalle notevoli potenzialità. Le parole del sindaco Francesco Mollica e di altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale, come riportato nel servizio televisivo realizzato dal collega Giovanni Scandiffio, sono opportunità per fare rete- come si suol dire-per intensificare rapporti culturali e turistici tra le due comunità. E magari con un altro tour d’epoca su due, quattro e tre ruote…Pensateci. Poi a tavola, naturalmente.