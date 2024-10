Gemellaggio Altamura( Bari)-Novoli (Lecce) nel nome del pane…

Ed è una delle curiosità, attrattive, (la città salentina venera la Madonna del Pane) del fitto programma di iniziative con ” U’ Puen nest” messe in campo dal Comune di Altamura, in in collaborazione con il Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane di Altamura DOP e l’Associazione Panettieri di Altamura per quattro giorni dedicati alla giornata internazionale del re della buona tavola. Incontri, percorsi, concerti, attività informative alla scoperta della filiera molitoria e pastaia, nel solco della tradizione ma tenendo conto della innovazione e di tutte le tematiche( dalla dieta ai costi) che segnano l’attività del settore. Domani, nel corso della conferenza stampa in Municipio, un approfondimento di una festa da forno che ad Altamura ha una sua peculiarità



INVITO – “Giornata Mondiale del Pane” (16-20 ottobre 2024)

Il Comune di Altamura, in collaborazione con il Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane di Altamura DOP e l’Associazione Panettieri di Altamura, dà avvio ai festeggiamenti in occasione della “Giornata Mondiale del Pane” del 16 ottobre 2024.

Il programma variegato di attività è patrocinato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalla Regione Puglia e dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

La presentazione dell’intero programma, che si articola da mercoledì 16 a domenica 20 ottobre, avverrà nella giornata di mercoledì 16 ottobre alle ore 11:00 nella Sala Consiliare del Comune di Altamura, a cui prenderanno parte il Sindaco di Altamura Vitantonio Petronella e l’Assessore alle Attività Produttive Tommaso Lorusso. Saranno anche presentate due iniziative che giungeranno a conclusione in occasione della seconda edizione della festa “U Puen Nest” 2025, del prossimo maggio.

Nella stessa occasione, sarà ospitato il Sindaco della Città di Novoli Marco De Luca, con una delegazione cittadina, in quanto la città salentina onora come Santa Patrona la “Madonna del Pane”, celebrata per l’abbondanza dei raccolti e dei prodotti della terra.

Il Pane, pertanto, diviene non solo l’alimento simbolico per le città, ma anche il prodotto di unione e di promozione condivisa. La presenza delle Amministrazioni di Altamura e Novoli sarà fondamentale per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa fra le due città, momento simbolico di festa, promozione e tradizione del pane.



Mercoledì 16

Venerdì 18

ore 11.00

Palazzo di Città, Sala del Consiglio, cerimonia di sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra la

Città di Altamura e la Città di Novoli per la promozione del pane. Interverranno Vitantonio

Petronella, Sindaco di Altamura e Marco De Luca, Sindaco di Novoli.

A seguire, Presentazione del programma della Giornata Mondiale del Pane con le attività

che giungeranno a conclusione in occasione della seconda edizione della festa U puen nest

2025 in concomitanza della celebrazione di Santa Irene [avvio del programma delle giorna

te didattiche con le scuole primarie “Chicco e Semola” che si concluderà con la stampa del

fumetto già realizzato, avvio concorso di idee per la realizzazione di un monumento sul pane

da installare in Città]. Interventi di Vitantonio Petronella, Sindaco di Altamura e di Tommaso

Lorusso, Assessore alle Attività Produttive.

ore 17.45 [raduno] – 18.00 [partenza] – 19.45 [arrivo]

Centro Storico, Maratona per le vie degli antichi forni a legna, con la collaborazione delle

Associazioni con la collaborazione delle Associazioni: Futuratletica Altamura, Atletic Club

Altamura. Ai partecipanti sarà donata una t-shirt con il logo della Giornata Mondiale del Pane.

Al passaggio davanti a ogni antico forno, la guida turistica Filippo Aruanno darà informazioni

storiche sul sito urbano, con particolare riferimento ai monumenti e ai claustri interessati.

Mentre un operatore della filiera produttiva “grano-farina-pane” si soffermerà sugli aspetti

più specificatamente legati alle tematiche della produzione del “pane nostro”. La maratona

partirà da Palazzo di Città, con arrivo in Piazza Duomo.*

ore 20.00

Chiesa di San Giacomo, presentazione della scultura di Ilario Fioravanti La Donna del Lievito,

intervento on line di Diletta Tosi, Responsabile della Casa dell’Upupa di Sorrivoli [dove sono

conservate e valorizzate gran parte della produzione artistica di Fioravanti]. In collaborazio

ne con Casa dell’Upupa – Ilario Fioravanti e MASCI – Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani.*

Giovedì 17

ore 20.30

Teatro Mercadante, concerto Serenata per la cucina italiana, musiche del M° Damiano

D’Ambrosio, Orchestra Saverio Mercadante, Direttore Maurizio Dones, con la partecipa

zione del Coro di voci femminili Saverio Mercadante, M° del coro Alfredo Luigi Cornacchia.

In collaborazione con Teatro Mercadante di Altamura.

Nell’intervallo tra il la prima e la seconda parte Non di solo pane, fotografie b. n. [1978]

di Nicola Nuzzolese, testo di Piero Castoro, voce recitante di Mariapia Leone.

Presentazione del musicologo Dinko Fabris.

Ingresso gratuito con prenotazione sul sito https://www.eventbrite.it/ *————-

* Iniziativa curata dal Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane di Altamura

DOP, con il sostegno della Regione Puglia e con le sponsorizzazioni di aziende del

territorio.

ore 18.00

Palazzo di Città, Sala del Consiglio, conferenza Gli antichi forni a legna: un patrimonio culturale

da salvaguardare e valorizzare. Relatore prof. arch. Amerigo Restucci già Rettore dell’Univer

sità IUAV – Istituto Universitario di Architettura di Venezia, con il patrocinio dell’Ordine degli

Architetti della Provincia di Bari. Saluto di Lucia Forte, Presidente del Consorzio per la Tutela e

la Valorizzazione del pane di Altamura DOP.

La conferenza sarà preceduta dalla proiezione di un promo del documentario, curato da Da

miana Santoro, che racconta la costruzione di un forno a legna tradizionale presso la Masse

ria San Giovanni/I Luoghi di Pitti. Il progetto è nato dal desiderio della famiglia Moramarco e

realizzato grazie all’abilità e all’esperienza di mastro Michele Caputo.*

Domenica 20

ore 11.00

Museo Etnografico dell’alta Murgia, presentazione del libro “Il Romanzo del Pane” di Nicola

Caggiano, interverrà Ferdinando Mirizzi – Professore di Storia delle Tradizioni Popolari – Uni

versità degli Studi della Basilicata e a seguire consegna degli attestati di merito ai maestri

fornai ultraottantenni.

ore 19.00

Masseria San Giovanni/I Luoghi di Pitti, accensione del grande forno a legna progettato dal

matro Michele Caputo e laboratorio sulle fasi della panificazione. Seguirà buffet con i pro

dotti del pane e non solo.

Da Mercoledì 16 a Sabato 19

ore 9.00 – 13.00

Attività didattica rivolta agli alunni delle Scuole Elementari e Medie di primo grado, con l’in

tento di promuovere la conoscenza dell’intera filiera produttiva “grano-farina-pane” e alcuni

aspetti culturali e museali attinenti l’arte della panificazione. Siti individuati: 1] Museo del

Pane Vito Forte. 2] Museo Etnografico dell’Alta Murgia. 3] Chiesa San Giacomo. 4] Forno a

legna Di Gesù. 5] Forno a legna Santa Caterina 6] Panificio delle Cappelle – Maestri fornai. 7]

Molino Dibenedetto. 8] Antico Forno Santa Chiara. 9] Forno Antico del Castello.

Servizio di accoglienza degli studenti dell’Istituto Tecnico Economico “F. M. Genco” – Indiriz

zo Turistico. Con la collaborazione di Masserie Didattiche Puglia – Taste & Tour in masseria.*

Da Mercoledì 16 a Domenica 20

ore 10.00 -13.00 / 17.00 – 20.00

Museo del Pane Vito Forte, Visite guidate, laboratori sulle fasi di lavorazione del pane e degu

stazioni di Pane di Altamura DOP e Lenticchie di Altamura IGP [le degustazioni a partire dalle ore

19.00], con la collaborazione di Oropan Spa e Consorzio della Lenticchia di Altamura IGP. *

Museo Etnografico dell’Alta Murgia, esposizione delle forme tradizionali e devozionali del

pane