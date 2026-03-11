Garrisce a Matera la bandiera per l’Unità nazionale, Inno e Costituzione

L’appuntamento è per il 17 marzo, come da locandina, presso l’Istituto comprensivo Pascoli di via Parini, in occasione della ”Giornata dell’Unità nazionale, delle Costituzione, dell’Inno e della Bandiera” promossa e organizzata a Matera dall’associazione culturale ”Storia e memoria”e le Associazione nazionale combattenti e reduci con il coordinamento di realtà dello stesso settore. Una scelta lodevole e lungimirante per trasferire ai cittadini di domani i valori di uno Nazione giovane,ma che oggi deve fare fronte alle imposizioni ‘internazionali’ e guerrafondaie m che hanno procurato un evidente ridimensionamento della sua autonomia decisionale . A quanti credono nei valori fondanti e di libertà del nostro Paese, conquistato sul campo da altri giovani e nelle diverse epoche su campi di battaglia e a costo della propria vita, il dovere di difendere tricolore,inno e i diritti e le regole della Carta costituzionale.



comunicato stampa.

Martedì, 17 marzo 2026 si celebra a Matera la “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”, istituita per ricordare e promuovere i valori di cittadinanza, essenziali per la corretta e rispettosa convivenza civile, e riaffermare e consolidare l’identità nazionale attraverso la memoria civica

L’associazione culturale “Storia e Memoria” Aps Ets di Matera, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Pascoli di Matera, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sezione di Matera, ed il Coordinamento tra le Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Matera hanno organizzato, presso la struttura dell’Istituto Pascoli, in Viale Parini,1 Matera, una cerimonia per celebrare la “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”, fissata, il 17 marzo, dalla Legge n. 222 del 23 novembre 2012, data della proclamazione, a Torino (il 17 marzo del 1861), dell’Unità d’Italia.

La cerimonia avrà inizio alle ore 11:00 e proseguirà, dopo l’alza bandiera, con la lettura degli elaborati a tema da parte degli alunni. A seguire l’ammaina bandiera che segnerà il termine della cerimonia.

Il Presidente

Francesco Ghilardi